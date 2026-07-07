通行荷莫茲海峽單趟戰爭險28或35萬美元　走北邊靠伊朗航道保費低

▲通行荷莫茲海峽單趟保費為28或35萬美元。（圖／路透）

記者張佩芬／綜合報導

雖然美伊已經達成初步停火協議，但是荷莫茲海峽通行仍未恢復正常，今(7)日還傳出卡達國營航運公司LNG傳遭襲擊，國內海運界高階指出，目前船隻離開波斯灣，如果走靠近南邊靠近阿曼的航道，單趟戰爭險保費35萬美元，走北邊靠近伊朗的航道保費28萬美元，因為走北邊是向伊朗申請，伊朗和美國都不會有襲擊動作。

英國海上貿易行動辦公室(UKMTO)本月5日發佈的最新公告顯示，在7月2日至4日的72小時內，由美方護航通過荷莫茲海峽的商船合計70艘，與美伊戰前平均每日138艘，3日414艘相較，僅恢復16.91%通行量。



這種「有限通航」的局面，使得全球能源供應鏈的穩定性依然面臨嚴峻考驗，大量船舶仍需按照指定航道和安全安排通過，這導致部分航運公司持謹慎態度，恢復速度明顯慢於預期。

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根據法新社報導，伊朗駐中國大使法茲里(Abdolreza Rahmani Fazli)本月4日表示，將對通過荷莫茲海峽的船隻徵收新費用，同時保證「友好」國家將獲得特殊待遇。根據美伊初步停火協議，商船在60天內可免費通過荷莫茲海峽，60天後的新規範，伊朗正與阿曼協調中。

我國交通部航港局根據外交部通知，建議我國商船如需獲取安全航行荷莫茲海峽即時資訊，可與美國海軍中央司令部(U.S. Naval Forces Central Command, NAVCEN)NCAGS與英國海事貿易行動辦公室(United King

Maritime Trade Opertaions,UKMTO)聯繫，並提供聯繫網址與電話。