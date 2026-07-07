ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

通行荷莫茲海峽單趟戰爭險28或35萬美元　走北邊靠伊朗航道保費低

▲▼遭封鎖長達110天的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）重新開放。（圖／路透）

▲通行荷莫茲海峽單趟保費為28或35萬美元。（圖／路透）

記者張佩芬／綜合報導

雖然美伊已經達成初步停火協議，但是荷莫茲海峽通行仍未恢復正常，今(7)日還傳出卡達國營航運公司LNG傳遭襲擊，國內海運界高階指出，目前船隻離開波斯灣，如果走靠近南邊靠近阿曼的航道，單趟戰爭險保費35萬美元，走北邊靠近伊朗的航道保費28萬美元，因為走北邊是向伊朗申請，伊朗和美國都不會有襲擊動作。

英國海上貿易行動辦公室(UKMTO)本月5日發佈的最新公告顯示，在7月2日至4日的72小時內，由美方護航通過荷莫茲海峽的商船合計70艘，與美伊戰前平均每日138艘，3日414艘相較，僅恢復16.91%通行量。

這種「有限通航」的局面，使得全球能源供應鏈的穩定性依然面臨嚴峻考驗，大量船舶仍需按照指定航道和安全安排通過，這導致部分航運公司持謹慎態度，恢復速度明顯慢於預期。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據法新社報導，伊朗駐中國大使法茲里(Abdolreza Rahmani Fazli)本月4日表示，將對通過荷莫茲海峽的船隻徵收新費用，同時保證「友好」國家將獲得特殊待遇。根據美伊初步停火協議，商船在60天內可免費通過荷莫茲海峽，60天後的新規範，伊朗正與阿曼協調中。

我國交通部航港局根據外交部通知，建議我國商船如需獲取安全航行荷莫茲海峽即時資訊，可與美國海軍中央司令部(U.S. Naval Forces Central Command, NAVCEN)NCAGS與英國海事貿易行動辦公室(United King
Maritime Trade Opertaions,UKMTO)聯繫，並提供聯繫網址與電話。

關鍵字： 荷莫茲海峽單趟戰爭險28或35萬美元伊朗航道保費低

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【嚇鼠寶寶啦QQ】萌娃看爸組裝家具　被電動起子嚇到趴地開哭XD

推薦閱讀

記憶體漲價效應！華邦電6月營收年增近2倍　連7個月刷新高

記憶體漲價效應！華邦電6月營收年增近2倍　連7個月刷新高

記憶體廠華邦電（2344）公布6月合併營收205.97億元，月增2.98%、年增189.88%，連7個月刷新史上新高；累計今年上半年營收980.96億元，較去年同期410.11億元大幅成長139.20%，反映記憶體市場供需改善帶動營運表現。

2026-07-07 16:48
無人機股提前開獎！長榮航太收跌停　5月獲利年增2076.5%

無人機股提前開獎！長榮航太收跌停　5月獲利年增2076.5%

長榮航太（2645）因有價證券達公布注意交易資訊標準，7日依臺灣證券交易所規定公告最新自結財務數據。公司5月營收16.88億元，年增10.64%；稅後純益3.03億元，較去年同期大幅成長2076.5%，每股純益（EPS）0.81元。

2026-07-07 16:58
金管會同意永豐銀合併京城銀　基準日暫訂明年1／1

金管會同意永豐銀合併京城銀　基準日暫訂明年1／1

金管會今（7）日同意永豐銀行、京城銀之合併案，合併後存續主體為永豐銀行，兩家銀行合併基準日暫訂為明（2027）年1月1日，合併後總分行數189個，僅次合庫銀，居國銀第二大，合併後ATM台數有710台，排名國銀第七大，存、放款餘額居國銀第十二大。

2026-07-07 17:10
旺宏6月營收69.56億元　年增216.1%

旺宏6月營收69.56億元　年增216.1%

記憶體大廠旺宏電子(2337)今日公佈內部自行結算之2026年6月份合併營收為新台幣69.56億元，較上月合併營收新台幣62.56億元增加11.2%，較2025年同期合併營收新台幣22.01億元，增加216.1%。

2026-07-07 16:51
台塑Q1在中國終轉盈！　謝金河：今年看到一道曙光

台塑Q1在中國終轉盈！　謝金河：今年看到一道曙光

近年來中國大陸經濟經濟承受產業大舉擴充，形成「內捲」問題，官方著手透過政策引導「反內捲」，例如：取消出口退稅、整頓惡性價格競爭，以節制產能等，來解決「內捲」，而財信傳媒董事長謝金河以「兩岸內捲出現新轉折！」為題，撰文中國旺旺、高鑫零售、海底撈股價表現，以及台塑、聯成第一季虧損改善現況。

2026-07-07 14:43
台股史上第8慘！收跌1077點　台積電跌20元至2440

台股史上第8慘！收跌1077點　台積電跌20元至2440

台股今（7日）開低走低，加權指數終場大跌1077.28點，為史上第8大跌點，終場以45479.11點作收，跌幅2.31％，成交量1兆1696.26億元。

2026-07-07 13:38
股后讓位！穎崴腳軟　川湖竄位

股后讓位！穎崴腳軟　川湖竄位

上市櫃公司陸續公6月營收，伺服器導軌廠川湖 （2059）6月營收、第二季營收雙雙創下歷史新高，獲利看俏，今（7）日股價強勢攻克8560元漲停價位，超車半導體測試介面廠穎崴（6515）成為股后。

2026-07-07 12:53
快訊／台積電撐不住翻黑！台股殺千點　權值4王集體摔

快訊／台積電撐不住翻黑！台股殺千點　權值4王集體摔

美股4大指數全面收漲，台股今（7日）開高走低，原以上漲144點、46700點開出，午盤後在日韓股走弱下，台積電（2330）等權值股遭遇殺盤，加權指數由紅翻黑，盤中重挫千點。

2026-07-07 12:27
被動元件開殺！7檔跌停　飆股國巨、禾伸堂垂淚

被動元件開殺！7檔跌停　飆股國巨、禾伸堂垂淚

被動元件漲多，市場居高思危，獲利了結賣壓傾巢而出，今（7）日接近午盤國巨*（2327）急線下殺摜破千元大關，一度亮燈跌停，連同興勤（2428）、大毅（2478）、華新科（2492）、禾伸堂（3026）、日電貿（3090）、信昌電（6173）等共計有七檔觸及跌停價位。

2026-07-07 12:14
長榮高層涉內線交易爭議摔4%　集團股4檔全走疲

長榮高層涉內線交易爭議摔4%　集團股4檔全走疲

長榮集團大房兄弟涉入內線交易案持續延燒。台北地檢署追查長榮海運2023年出售長榮航空持股案，認定長榮海運董事張國華等人疑似提前掌握消息進場操作股票，張國華凌晨遭裁定以1.2億元交保，並限制出境、出海。今日長榮早盤最多跌8.5元或跌4.35%至187元，集團股榮剛（5009）跌1.15元或跌3.29%至33.8元，長榮航（2618）跌1.2元或跌2.76%至42.35元，榮運（2607）小跌0.65元或1.39%至46.1元。

2026-07-07 11:09

讀者迴響

熱門新聞

最便宜台股正2！00685L拆分今上市　半小時爆45萬張量奪成交王

被動元件開殺！7檔跌停　飆股國巨、禾伸堂垂淚

台股史上第8慘！收跌1077點　台積電跌20元至2440

連環爆！永崴投控跳空跌停　旗下公司再爆百億負債

台股跌！他一鍵出清「認賠38萬」：原本帳面+75萬

快訊／2檔飆股「抓去關」新名單　明起處置到7／21

股后讓位！穎崴腳軟　川湖竄位

快訊／台積電撐不住翻黑！台股殺千點　權值4王集體摔

亞股殺聲隆隆！日經急挫逾900點拉回　韓股一度崩到暫停程式交易

去年換股拚成長大成功！00929今年勇奪高股息ETF績效王　6月轉押AI高息股

置地廣場桃園B區建案飛安考量　國壽允諾變更設計蓋到好

無人機股提前開獎！長榮航太收跌停　5月獲利年增2076.5%

飆股中纖提前開獎！5月稅後賺1.02億　年增383.33%

台股2檔「抓去關」新名單　飆股中纖明起處置到7／20

美股崩盤倒數？他預測「下半年」AI泡沫破滅

科技股走揚　美股收漲

凱基金填息達陣74萬股民樂翻　3金控飆新高帶旺除息行情

台積電目標3800元新天價！　挑戰4000大關

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

黑衣男暴打矢板明夫準備飛往釜山　機場換裝仍被捕喊「認錯人」

黑衣男暴打矢板明夫準備飛往釜山　機場換裝仍被捕喊「認錯人」

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366