第72屆航海節高雄區慶祝大會　表揚模範航港優秀從業人員

▲高雄港合唱團帶來精采演出。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台台北報導

高雄區第72屆航海節慶祝大會，今(7)日下午5時在漢來大飯店成功店隆重舉行，本次慶祝大會除表揚33位高雄區模範航港從業人員，肯定其長期堅守崗位、無私奉獻外，也特別致贈紀念品予長年守護海上安全的燈塔、信號台工作人員及高雄港引水人。

航海節高雄區慶祝大會籌備委員會由台灣港務公司、財政部關務署高雄關、航港局南部航務中心、高雄市國際輪船公會、高雄市船務代理公會、高雄市倉庫商業同業公會、高雄港引水人辦事處等32個航運單位共同籌辦，充分展現高雄港航港產業團結合作的精神。

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▲左起航海節高雄區慶祝大會籌備委員會副主任委員顏銘傳理事長、港務公司周永暉董事長致詞。（圖／港務公司提供）

今年航海節慰問活動，籌備委員會除前往布袋、安平及高雄港慰勞燈塔、信號台工作人員及引水人外，還特別前往澎湖目斗嶼及漁翁島燈塔，親自向堅守崗位的燈塔人員致上最誠摯的敬意與感謝。

為凝聚港區夥伴情誼，展現充滿活力的航海精神，大會也舉辦向來深受港區各界喜愛的系列球類聯誼活動，包括高爾夫球、羽球、桌球及籃球賽事，今年報名情形更為踴躍，總計吸引86隊、超過685人共襄盛舉，有效增進航港各界的交流與互動。

▲港務公司周永暉董事長(左7)頒獎給模範航港從業人員。（圖／港務公司提供）

港務公司周永暉董事長於慶祝大會致詞表示，由衷感謝所有長期投入港區建設與航運發展的從業人員，正因為每一位航港人的努力與奉獻，才能共同締造高雄港今日的卓越成績。未來也將持續攜手各界，共同提升港口競爭力，推動台灣航港產業的數位化及永續發展，以更具韌性的實力，迎接未來的國際競爭。

得獎人包括交通部航港局南部航務中心技士林永昇、內政部警政署高雄港務警察總隊中隊長 陳坤祥、財政部關務署高雄關機工黃金益、高雄港引水人辦事處引水人黃偉峰、中國驗船中心驗船師陳彥棖、正德海德經理黃馨瑩、陽明海運高雄分公司副協理王啟仲、中鋼運通代理協理徐興隆、東森國際高雄營運管理處副管理師陳宥鈞、台灣國際造船課長吳顯駿等。