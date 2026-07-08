台積電公布毛利率　外媒估未來可能下降

▲台積電公布第一季毛利率上升。（資料照／記者陳筱惠攝）



記者許力方／綜合報導

市場關注台積電將於16日舉辦法說會，台積電公司公布2026年第一季毛利率攀升至66.2%，較前一季增加3.9個百分點，優於公司原先預估區間上緣，預估第二季毛利率可望進一步提升至66.5%，外媒Zacks Research分析，隨著2奈米製程邁入量產，以及海外晶圓廠持續擴建，下半年獲利能力仍將面臨一定壓力，可能下降。

成本改善支撐毛利率 海外布局將逐步反映成本

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台積電指出，第一季毛利率成長主要受惠於成本改善、產能利用率提升及匯率因素。展望第二季，更高的產能利用率與持續推動製造效率，仍將是毛利率的重要支撐，不過海外晶圓廠營運初期成本較高，將抵銷部分效益。

台積電表示，隨著全球生產布局持續擴大，海外廠區初期營運效率較低，預估今年將使毛利率稀釋約2%至3%，未來幾年隨著海外產能進一步擴增，影響幅度可能擴大至3%至4%。

2奈米量產、中東局勢與匯率 成下半年三大變數

台積電預估，2奈米製程進入初期量產後，今年全年毛利率將因此下降約2%至3%。公司將透過提升製造效率、增加晶圓產出及優化不同製程節點間的產能配置，降低相關衝擊，並預期N3製程毛利率可望於下半年達到公司平均水準。

此外，台積電也指出，中東局勢近期變化可能推升部分化學原料及工業氣體價格，但目前仍難以評估實際財務影響；另一方面，匯率波動也將持續是影響未來獲利的重要因素。