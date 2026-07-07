漢來美食搶攻暑假旺季商機　旗下Buffet品牌攜手東京名店推出職人甜點

▲漢來美食旗下Buffet品牌攜手東京名店推出職人甜點。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

隨著餐飲市場持續走向「體驗消費」，Buffet品牌之間的競爭已不再只比菜色多寡，而是更重視整體用餐感受與記憶點設計。漢來美食（1268）旗下Buffet品牌「漢來海港」看準此趨勢，今年攜手日本新世代巧克力大師小拔知博（Tomohiro Onuki），於7月8日至7月31日推出「黑奢甜點季」6款限定甜點，讓消費者無須額外加價，就能無限享用升級版的精緻甜點。

漢來美食表示，近年Buffet市場競爭持續加劇，各品牌透過主題餐檯、季節食材與國際主廚合作提升吸引力。其中甜點區的重要性逐漸提升，已從餐後搭配品項，轉變為影響整體用餐滿意度與消費記憶的重要一環，也成為吸引拍照分享的亮點之一。

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本次合作主廚小拔知博出生於日本福島縣，師從巧克力師水野直己與法籍甜點主廚Stéphane Vieux，學習法式甜點與巧克力工藝，擅長以細膩技術呈現可可豆原始香氣與風味層次，近年於國際巧克力賽事中屢獲佳績，榮獲2024年ICA國際巧克力大賽 世界賽雙金獎及法國C.C.C.巧克力評鑑金獎，為日本新世代Bean to Bar巧克力職人代表之一。

小拔知博主廚表示，此次來台與漢來海港合作，是難得的跨國交流經驗。他長期關注台灣甜點市場，也觀察到消費者對甜點的風味層次與視覺呈現接受度高，因此本次創作以擅長的「巧克力」作為主軸，透過苦甜、酸度與香氣的平衡，讓甜點呈現更完整的味道變化，而不只是單一甜味，6款甜點各自展現不同風味設計。

漢來海港表示，在Buffet市場競爭持續升溫下，品牌持續強化甜點區的設計與內容，希望讓甜點不只是餐點的一部分，而是能讓消費者留下印象的重要元素。本次透過與日本巧克力主廚合作，引入職人甜點設計概念，提升整體餐檯的風味層次與體驗感。