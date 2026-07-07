美股開盤血洗！費半指數暴跌6.42％、台積電ADR跌4.30％

▲美股開盤暴跌，費半指數重挫6.42％。（圖／達志影像／美聯社）
記者柯振中／綜合報導
美股開盤重挫！7日開盤後美股4大指數持續下跌，道瓊工業指數跌36.89點或0.07％、標普500指數下跌43.22點或0.57％、那斯達克指數下跌364.80點或1.40％，費城半導體指數則是跌幅最大，下跌828.51點或6.42％。
至於ADR的部分，台積電ADR下跌19.42元或4.30％、日月光ADR下跌3.82元或8.82％、聯電ADR下跌2.14元或8.27％，跌幅均十分明顯。
▲美股開盤暴跌，費半指數重挫6.42％。（圖／達志影像／美聯社）
記者柯振中／綜合報導
美股開盤重挫！7日開盤後美股4大指數持續下跌，道瓊工業指數跌36.89點或0.07％、標普500指數下跌43.22點或0.57％、那斯達克指數下跌364.80點或1.40％，費城半導體指數則是跌幅最大，下跌828.51點或6.42％。
至於ADR的部分，台積電ADR下跌19.42元或4.30％、日月光ADR下跌3.82元或8.82％、聯電ADR下跌2.14元或8.27％，跌幅均十分明顯。
關鍵字： 美股 ﹑ 科技股 ﹑ ADR ﹑ 台積電 ﹑ 費城半導體
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記憶體廠華邦電（2344）公布6月合併營收205.97億元，月增2.98%、年增189.88%，連7個月刷新史上新高；累計今年上半年營收980.96億元，較去年同期410.11億元大幅成長139.20%，反映記憶體市場供需改善帶動營運表現。
2026-07-07 16:48
長榮航太（2645）因有價證券達公布注意交易資訊標準，7日依臺灣證券交易所規定公告最新自結財務數據。公司5月營收16.88億元，年增10.64%；稅後純益3.03億元，較去年同期大幅成長2076.5%，每股純益（EPS）0.81元。
2026-07-07 16:58
金管會今（7）日同意永豐銀行、京城銀之合併案，合併後存續主體為永豐銀行，兩家銀行合併基準日暫訂為明（2027）年1月1日，合併後總分行數189個，僅次合庫銀，居國銀第二大，合併後ATM台數有710台，排名國銀第七大，存、放款餘額居國銀第十二大。
2026-07-07 17:10
記憶體大廠旺宏電子(2337)今日公佈內部自行結算之2026年6月份合併營收為新台幣69.56億元，較上月合併營收新台幣62.56億元增加11.2%，較2025年同期合併營收新台幣22.01億元，增加216.1%。
2026-07-07 16:51
近年來中國大陸經濟經濟承受產業大舉擴充，形成「內捲」問題，官方著手透過政策引導「反內捲」，例如：取消出口退稅、整頓惡性價格競爭，以節制產能等，來解決「內捲」，而財信傳媒董事長謝金河以「兩岸內捲出現新轉折！」為題，撰文中國旺旺、高鑫零售、海底撈股價表現，以及台塑、聯成第一季虧損改善現況。
2026-07-07 14:43
台股今（7日）開低走低，加權指數終場大跌1077.28點，為史上第8大跌點，終場以45479.11點作收，跌幅2.31％，成交量1兆1696.26億元。
2026-07-07 13:38
上市櫃公司陸續公6月營收，伺服器導軌廠川湖 （2059）6月營收、第二季營收雙雙創下歷史新高，獲利看俏，今（7）日股價強勢攻克8560元漲停價位，超車半導體測試介面廠穎崴（6515）成為股后。
2026-07-07 12:53
美股4大指數全面收漲，台股今（7日）開高走低，原以上漲144點、46700點開出，午盤後在日韓股走弱下，台積電（2330）等權值股遭遇殺盤，加權指數由紅翻黑，盤中重挫千點。
2026-07-07 12:27
被動元件漲多，市場居高思危，獲利了結賣壓傾巢而出，今（7）日接近午盤國巨*（2327）急線下殺摜破千元大關，一度亮燈跌停，連同興勤（2428）、大毅（2478）、華新科（2492）、禾伸堂（3026）、日電貿（3090）、信昌電（6173）等共計有七檔觸及跌停價位。
2026-07-07 12:14
長榮集團大房兄弟涉入內線交易案持續延燒。台北地檢署追查長榮海運2023年出售長榮航空持股案，認定長榮海運董事張國華等人疑似提前掌握消息進場操作股票，張國華凌晨遭裁定以1.2億元交保，並限制出境、出海。今日長榮早盤最多跌8.5元或跌4.35%至187元，集團股榮剛（5009）跌1.15元或跌3.29%至33.8元，長榮航（2618）跌1.2元或跌2.76%至42.35元，榮運（2607）小跌0.65元或1.39%至46.1元。
2026-07-07 11:09
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