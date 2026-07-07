美股開盤血洗！費半指數暴跌6.42％、台積電ADR跌4.30％

▲美股開盤暴跌，費半指數重挫6.42％。（圖／達志影像／美聯社）



記者柯振中／綜合報導

美股開盤重挫！7日開盤後美股4大指數持續下跌，道瓊工業指數跌36.89點或0.07％、標普500指數下跌43.22點或0.57％、那斯達克指數下跌364.80點或1.40％，費城半導體指數則是跌幅最大，下跌828.51點或6.42％。

至於ADR的部分，台積電ADR下跌19.42元或4.30％、日月光ADR下跌3.82元或8.82％、聯電ADR下跌2.14元或8.27％，跌幅均十分明顯。