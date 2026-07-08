美東運價減一成、美西配比價降37%　JOC估月初漲價恐是最後的輝煌

▲美西線配比價一周內降了36.67%。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／綜合報導

超大型攬貨公司負責人指出，本月1日美國線調升的運價，在推出第三天就開始鬆動，昨(7)日進一步壓低，美東線每大箱(40呎櫃)9000美元的運價，上周五減價200美元，昨日再減700美元，一周兩次下修，已降為8100美元，降幅達一成，美西線配比價降幅更是高達36.67%

美西線長約價與現貨價的配比價，則在上周五自三比一降為二比一，昨日再放寬為一比一，以每大箱現貨價7500美元，長約價2000美元計算，三比一配比價是6125美元，二比一5667美元，一比一是4750美元，累計一周下來降了2750美元，降幅36.67%；多數公司長約客戶在五成上下。

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對於運價開始下修，美國商務日報(JOC)本周一(6)日發布的追蹤報導指出，美國線現貨市場運價的最新飆升，可能是跨太平洋航運公司最後的輝煌。上周五(3日)台灣外籍船公司與大型攬貨公司高階接受ETtoday訪問時都曾表示，如無特殊意外，今年歐美線運價高峰已過。

超大型攬貨公司負責人指出，運價快速下修除了美東線已經趕不上美國10%臨時關稅(以貨到日計稅)，美西線有不少託運人認為運價已經過高，因此暫緩出貨，造成船公司裝載量不如預期也是主因。

JOC則分析，美國線因為新航線出現與加班船，估計讓美西線運力增加了12%，Xeneta的eeSea數據顯示，7月從亞洲到美國的實際運力將比6月成長7.5%，預計8月的計畫運力將再成長6.5%，美西航線7月的運能就較上一季成長12%。新增運力主要來自全球前兩大貨櫃船公司地中海航運與馬士基航運。

一些市場觀察家表示，在經歷了4個月的牛市行情後，西海岸的即期運價本周甚至可能開始走軟。牛市行情是由貨物提前裝載和與中東戰爭相關的燃油價格上漲所推動的。

貨運代理公司Glovis America的全球銷售執行董事Christian Sur告訴JOC，由於前期裝貨量激增，運價基本上保持穩定，但7月4日美國國慶假期後，西海岸的即期運價可能會下降，公司已經從運送人那裡獲得了一些特殊的折扣運價。

一位運送人高管告訴JOC，就他個人而言，他認為市場已經達到頂峰。eeSea的數據顯示，7月亞美航線運力供給將攀升至213萬箱(20呎櫃)，高於6月的198萬箱。預計8月份運力將進一步成長至227萬箱。

一位曾負責全國零售商物流部門的行業顧問表示，最新一輪運費上漲可能與7月24日預期的關稅上調有關，這導致秋季和假日商品提前大量湧入市場。但他認為，這些漲幅只是暫時的。