水科技驅動產業轉型、國際水週10月14日登場　現已開放登記參觀

▲外貿協會將邀請國際重要買主來台觀展，並於展覽期間辦理辦理一對一採購洽談會，協助參展商爭取國際合作的機會。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會主辦的「2026年台灣國際水週(Taiwan International Water Week, TIWW)」將於10月14日至16日在台北南港展覽館1館舉辦，以「科技水、韌性水、潔淨水」為三大主題，展示水資源管理及技術，提升供水韌性、降低營運風險、強化生產效能與國際競爭力。展覽即日起開放線上預先登記參觀，貿協誠摯邀請國內外業者提前報名，共同掌握工業用水轉型新商機。

貿協指出，面對全球氣候變遷、淨零轉型及AI產業快速發展，水資源已成為企業維持穩定營運與永續發展的重要戰略資源。根據市場研究，全球工業廢水處理市場規模預計從2026年的210.5億美元成長至2034年的322.2億美元，年複合成長率5.5%。

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亞太地區於2025年更以41%的市占率居全球之冠。隨著工業用水需求持續增加、環保法規日趨嚴格，以及製造業加速推動水資源循環利用，帶動水處理與智慧水務市場持續擴大，也為產業創造龐大商機。

因應產業升級與永續轉型需求，本屆展覽集結國內外水科技領域重要產官研單位共同參與，包括經濟部水利署、台北市政府、工研院等，完整呈現從水處理、水回收再利用到智慧水務的整體解決方案，協助企業建構穩定供水機制，落實節能減碳，打造綠色供應鏈。

在水處理技術方面，法商SUEZ(蘇伊士)、美商NALCO(納爾科)、Thermo Fisher(賽默飛世爾)、三菱化學、國統、李長榮、集盛、鋒霈環境及環鼎等企業，將展出海水淡化、污水處理、工業淨水及廢水回收等關鍵技術，同時提供AI及高科技產業所需之超純水系統與工業水處理解決方案。智慧水務方面，信諾、儀展、捷騰、祥泰及銘祥等企業則聚焦數位孿生、智慧監測、智慧製程管理與AI應用，協助企業提升營運效率與水資源管理效能。

除展示最新技術與設備外，本屆展覽亦規劃多項專業活動，包括TECH Talk、產品發表會、採購洽談會及「TIWW永續論壇」，邀請國內外專家深入探討全球水資源風險管理、飲用水安全、AI智慧水務及永續治理等前瞻議題，促進跨域交流與國際合作。

邁入第二屆的「AquaImpact永續水標誌評選計畫」，將持續表彰在淨零排放、水資源管理及永續創新表現傑出的企業，並於展覽期間舉行頒獎典禮，鼓勵產業持續投入永續發展，共同提升台灣水科技產業的國際競爭力。

2026年「台灣國際水週」不僅是展現水科技創新成果的重要舞台，更是串聯全球供應鏈、拓展國際合作及布局未來市場的關鍵平台。貿協表示誠摯邀請國內外業者踴躍登記參觀，掌握最新水科技發展趨勢與產業合作契機。更多展覽資訊請參閱官方網站：www.taiwanintlwaterweek.com