台股遭重挫　謝金河早預言「必出大事」：全世界陪南韓去槓桿

▲謝金河直言，這次股市回整，是全世界陪南韓去槓桿。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

亞股昨（7日）遭血洗，台股也變臉重挫逾千點。對此，財信傳媒董事長謝金河直言，這次股市回整，不是AI泡湯沬化了，而是去槓桿壓力，他6月起看南韓投資人卯足全力開槓桿，就相信「必出大事」，如今槓桿斷裂帶來後座力，「全世界都在陪南韓去槓桿」。

南韓股市一年狂飆 三星、海力士成全民瘋炒標的

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謝金河在臉書以「槓桿斷裂的後座力」為題發文指出，回顧南韓總統李在明去年6月4日宣示就職，政見是任期內希望南韓股市上看5000點，沒想到HBM狂熱，帶動海力士，三星股價飆漲，讓南韓股市去年以56.4％的漲幅高居世界之冠。

今年，南韓股市大漲至9385.59，漲幅高達122％。短短一年內，海力士就從73100漲到2987000韓元，漲幅39.8倍。三星從49900漲到374500韓元，也大漲650％。南韓投資人為三星，海力士瘋狂，「大家卯足全力，把槓桿用到極限。」

香港先推兩倍槓桿產品 韓國投資人追捧

去年，香港南方東英資產先發行兩倍槓桿的三星，股價大漲幾十倍，接著食髓知味再發行兩倍槓桿海力士，韓國人聞香下馬紛紛到香港炒股，覺得這麼好的標的，為什麼南韓沒有？於是吵到南韓金融監督院。

16檔槓桿ETF募14兆韓元 投資人押上全部身家

最後，為了方便韓國人投資，南韓金融監督院今年5月起，一口氣核准16檔以海力士，三星為標的的兩倍槓桿ETF，一下子募到14兆韓元，因為韓國投資人認為穩賺不賠，把所有家當都押上去。

每日再平衡加劇波動 「必出大事」

真正問題是，發行商的每日再平衡機制，股價上漲必須再加碼，股價下跌必須再賣出，使得三星，海力士的股價波動愈來愈激烈。為此，他6月起每天統計海力士，三星及日本鎧俠的漲跌，「我相信必出大事！」

槓桿出事如「竹竿接菜刀」 謝金河：兩隻手都斷掉

如今海力士，三星兩倍槓桿出大事，讓他想到台灣社會很早流行一句台語：「竹竿接菜刀」或是「竹篙湊菜刀」，正好精準反映這個現象，「槓桿操作愈大，最後兩隻手都斷掉！」

三星、海力士重挫 全世界陪南韓去槓桿

謝金河直言，南韓民族性很強烈，一切都用到極限，今天海力士跌6.06％，盤中一度跌11％，三星收盤跌6.92％，日本的鎧俠跌11.26％，把日經指數帶下來，香港的XL-二南方海力士，及三星盤中跌幅都超過23％，「輪到海力士，三星考驗美光，SanDisk，Seagate及Western Digital！全世界陪伴南韓一起去槓桿！」