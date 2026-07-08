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台股震盪追不追AI科技股？　專家給答案

面對台股市場震盪加劇，不少投資人面臨是否持續布局科技股的抉擇。證券分析師蔡明翰認為，若希望兼顧AI成長動能與收益需求，可透過兼具「半導體成長」與「高股息收益」特色的ETF，作為資產配置的參考方向。（鏡週刊圖庫／蔡明翰提供）

圖文／鏡週刊

台股步入高位階，市場震盪也隨之加劇，「該繼續追科技股，還是退回高股息產品防守」成為投資人近期的關注焦點。證券分析師蔡明翰指出，AI帶動台股迎來過去少見的成長行情，而高股息或債券產品，在這波行情中表現相對防守。同時具備「半導體成長」與「高股息收益」的跨界產品，是當前市場最均衡的解答。

AI漲勢支撐科技股　資金配置策略採攻守兼顧

「現在就是要衝，AI漲勢保守估計還會走兩年。」蔡明翰強調，現在不論內資或外資，市場資金仍聚焦科技半導體族群，不建議投資人此時採取過度保守的資產配置，甚至「下車」。

蔡明翰指出，在資金配置上能用75%的資金投入科技股，不善於選個股的投資人，則可選擇透過市值型ETF或科技型ETF參與行情。將資金配置往AI、電子族群靠攏，維持高持股。他補充，觀察上半年的市場利空，修正時間大約3天至1週，隨後股價便開始反彈。主因在於AI相關獲利持續成長，只要基本面沒發生變化，市場拉回仍有機會吸引資金回流。

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而剩餘的25%資金，他建議可配置於高股息ETF或債券等防禦型資產，主要用來降低投資組合的波動度。雖然AI持續看好，但漲幅擴大的同時也伴隨高震盪，「適度的降低波動能讓投資心態更加穩定，更抱得住。」

證券分析師蔡明翰認為，面對台股高檔震盪，可採取科技股搭配高股息或債券等防禦型資產的配置策略，平衡投資組合波動。（蔡明翰提供）

▲證券分析師蔡明翰認為，面對台股高檔震盪，可採取科技股搭配高股息或債券等防禦型資產的配置策略，平衡投資組合波動。（蔡明翰提供）

高股息ETF不能只看配息率！填息與選股邏輯更重要

蔡明翰進一步說明，在挑選高股息產品時，除了配息率，更重要的是「報酬率」「填息率」，以及「長線題材（選股邏輯）」。倘若一檔高股息ETF配息高，卻始終無法成功填息，便失去了領息的實質意義。

而在標的挑選上，蔡明翰表示，「台灣產業愈上游愈肥，毛利率也愈高。」，

撇除風險較大的單一個股，在市場上眾多ETF產品中，群益台灣半導體收益ETF（00927）從上游IC設計（如聯發科）、晶圓代工（如台積電），到下游IC封裝測試（如日月光、鴻勁）皆有布局，涵蓋台灣半導體完整供應鏈，是他相對看好的趨勢ETF。

在績效表現方面，00927近一年漲幅逾九成，勝過大盤、0050、以及部分主動型ETF等。因具備資本利得，有助於支撐配息表現，加上產業方向符合市場趨勢，填息機率相對較高。根據投信最新公告00927每股配發1.88元配息以來新高，年化配息率則突破18%，蔡明翰分析，「00927為目前市場上的高股息績效王，可做為攻擊資產的標配。」

觀察近一年各大股息績效表現，電子股配置比重較高的高股息ETF普遍呈現較佳報酬，反映AI與半導體族群對整體績效的帶動成效良好。（資料來源參照各大投信官網；截至20260608／鏡週刊製表）

▲觀察近一年各大股息績效表現，電子股配置比重較高的高股息ETF普遍呈現較佳報酬，反映AI與半導體族群對整體績效的帶動成效良好。（資料來源參照各大投信官網；截至20260608／鏡週刊製表）

防禦型資產配置波動低　蔡明翰：持續聚焦AI

至於防守型資產的配置，蔡明翰則表示，除了債券型ETF，偏重金融股的00878（國泰永續高股息），或是以低波動為特色的00713（元大台灣高息低波），皆可作為投資平衡配置的參考產品。

「AI引領出幾十年沒見過的榮景，完全由紮實的營收與數字堆疊出來的。」蔡明翰表明，美國S&P500企業今年今年整體獲利預估維持逾２成成長，顯示企業基本面持續強勁，加上AI滲透率仍有進步空間，台股成為亞洲受惠程度最大的市場，操作上除了持續定期定額台股，並搭配逢大跌加碼策略，例如，大盤回測月線、季線都是不錯的加碼時機，「只有持續布局，才能享受這十年一遇的科技盛宴。」


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