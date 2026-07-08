颱風假也要上班！5大苦命行業曝光　逾8成被迫出勤

▲調查發現，超過7成勞工表示颱風天出勤時，公司未提供額外安全防護措施。（示意圖／CTWANT）

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強烈颱風巴威逼近台灣，各地是否放颱風假成為民眾關注焦點。不過，對不少上班族而言，即使地方政府宣布停班停課，也未必能真正休假。根據yes123求職網最新「颱風天上工與企業防災調查」顯示，約8成勞工曾在颱風假期間照常出勤，其中超過6成是因公司或主管要求上班。若依產業別分析，大眾傳播與公關廣告、批發零售與貿易、醫護與生技、餐飲住宿與休閒旅遊，以及農林漁牧、礦業與環保生態等五大行業，成為颱風天最難放假的族群。

調查指出，約8成受訪勞工曾在政府宣布停班停課時仍照常工作，其中約三分之二是主管或公司要求出勤，其餘則因工作需求或個人意願主動到班。以產業別來看，大眾傳播與公關廣告業出勤比例最高，超過9成，其次依序為批發零售與貿易、醫護與生技、餐飲住宿與休閒旅遊，以及農林漁牧、礦業與環保生態等產業。由於新聞採訪、醫療照護、民生供應、餐飲服務及第一線產業仍須維持運作，因此即使颱風來襲，也往往難以停工。

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調查也發現，地方政府宣布停班後，近9成企業會配合停班，其中超過半數仍照常發放全薪，約三成停班不支薪，另有少數企業發放半薪，但仍有約一成企業維持正常上班。至於被要求出勤的勞工，有約三成事後獲得補休，約四分之一曾領取雙倍薪資，但整體而言，多數勞工仍認為颱風天出勤的保障與補償不足。

除了薪資問題外，勞工安全也備受關注。超過7成受訪者表示，公司在颱風天未提供額外安全防護措施，甚至有超過2成曾因颱風期間執勤而受傷。需要在戶外工作的勞工普遍認為，處理天災或災後復原工作，每月至少應提供2610元危險加給；然而，雖有8成以上企業表示願意發放危險加給，平均金額僅1656元，與勞工期待仍有不小差距。

在制度方面，高達96.1%的勞工支持將颱風假、豪雨假及災防假納入《勞動基準法》，並列為有薪假，企業也有超過6成表示贊成。此外，近9成上班族認為，政府應在前一天晚間10點前公布是否停班停課，讓企業及民眾有充裕時間安排工作、交通及防災準備。

依現行《天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點》，若工作地、居住地或通勤必經地區已宣布停班，勞工可基於安全考量不出勤，雇主不得要求補班、記曠職、扣發全勤獎金或強迫請事假；若因營運需求要求員工出勤，除應照常給付工資外，也應事前取得勞工同意，並提供交通工具、交通津貼或其他必要協助。yes123求職網也提醒，若勞工認為風雨過大、出勤恐危及生命安全，可依法行使「退避權」，企業不得強迫冒險上班。

調查同時發現，多數民眾在颱風來襲前都會提前採買食物、飲用水及防災物資；若真的放颱風假，最多人選擇在家補眠，其次為上網、收看新聞、整理家務、與親友聊天、閱讀或運動。調查結果也反映，對多數勞工而言，颱風假不只是休息的一天，更涉及工作安全、薪資保障與勞動權益，相關制度是否更完善，仍是社會關注焦點。

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