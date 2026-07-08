日圓天天都便宜　升息「仍一路貶值」專家揭真相

圖文／鏡週刊

日本央行近年持續調整貨幣政策、升息至30多年來高點，但日圓卻未見明顯反彈，反而持續走弱，也讓市場掀起一波換匯熱潮。不少投資人開始思考，現在究竟是不是布局日圓的好時機？專家指出，真正左右日圓走勢的，並非升息本身，而是全球資金流向與利差交易，投資人更應關注後續關鍵變數。

今年金融市場最受矚目的，除了在AI熱潮帶動下一路驚驚漲的股市外，持續走弱的日圓也是市場另一大焦點。日圓持續走貶，「哈日族」搶換匯，讓赴日旅遊成本持續降低。只是天天都是最低價，滿手日圓該何處何從？更有不少人想問，到底日圓低點在哪裡？

事實上，今年6月日本央行睽違31年升息1碼，將利率上調至1%，原本很多人認為，日圓差不多要止貶了，沒想到的是，日圓並沒有如市場預期般走升，反而持續走貶，形成少見的背離現象。觀察美元兌日圓匯價一路逼近、甚至突破2024年7月日圓大幅貶值時的重要心理關卡：1美金兌161.9日圓，也讓市場開始關注，日本政府是否可能再次進場干預匯市。

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外匯專家李其展分析，市場普遍存在一項迷思，認為只要升息，貨幣就一定會升值，但實際上，升息不等於升值，升息只是影響匯率的眾多因素之一。目前壓抑日圓最大的原因，仍是全球市場盛行多年的套利交易（Carry Trade）。

所謂套利交易，是指國際資金利用日本長期維持低利率的環境，借入成本極低的日圓，再投入美國、歐洲等高利率市場，藉由利差獲利。即使日本已開始升息，但目前利率水準仍遠低於美歐，因此資金持續流出，也使日圓難以擺脫弱勢格局。

而回看2024年，日圓並不是因為單一事件止貶。日本財務省資料顯示，2024年4至6月間，日本當局合計投入超過9兆日圓進行匯市干預，賣美元、買日圓；同年7月，日圓跌到約161.9兌1美元後，日本再度被市場視為出手干預，接著日本央行升息、套利交易反轉，日圓才在8月初一度回到147附近。

這段歷史也提醒投資人，干預通常只能改變短線節奏，真正牽動日圓長期走勢的，仍是日本利率、美元利率、全球資金風險偏好與套利交易部位。

近期美元兌日圓再度逼近前波高點，也讓市場開始關注，日本政府是否可能再次進場干預。不過，即使官方出手，也未必代表日圓已經見底。專家提醒，匯率向來受到眾多因素交互影響，很少有人能精準預測最低點。

面對日圓持續弱勢，李其展建議，已有日圓部位的民眾不必急於一次性操作。若本身有赴日旅遊、留學或消費需求，可依照實際用途分批使用；若願意承擔較高風險，也可評估布局日本股票或基金，但由於近年日股波動幅度明顯放大，投資前仍須審慎評估自身風險承受能力。

另外，也可考慮將滿手日圓先放在利率較高的工具，例如元大人壽日優寶日圓利率變動型終身壽險（利變型保單），7月宣告利率從2.6%調高到3%，甚至超過宣告利率是2.35%的台幣計價利變型保單。



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