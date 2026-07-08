台積電漲15元至2455　台股漲331點至415814

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面下跌，台股今（8日）以45524.69點開出，指數上漲45.58點，漲幅0.1％。隨後上漲335.55點至45814.66點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到2445元，漲幅0.2％，隨後進一步上漲15元至2455元；鴻海（2317）上漲3元至240元；聯發科（2454）下跌30元至4000元；廣達（2382）上漲3元來到376元；長榮（2603）上漲2元至190元。

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美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌130.76點或0.25％，收在52925.15點；標準普爾500指數下跌33.58點或0.45％，收7503.85點；那斯達克指數下跌302.47點或1.16％，收在25818.69點；費城半導體指數下跌599.62點或4.65％，收12300.52點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 52925.15 ▼130.76 ▼0.25% S&P500 7503.85 ▼33.58 ▼0.45% NASDAQ 25818.69 ▼302.47 ▼1.16% 費城半導體指數 12300.52 ▼599.62 ▼4.65%

資料來源：證交所