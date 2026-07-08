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E10國家標準完成！產官學籲加速導入酒精汽油　助攻低碳運輸與能源韌性

▲E10國家標準完成！產官學籲加速導入酒精汽油。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲產官學籲政府加速推動E10酒精汽油普及。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

隨著今年11月聯合國氣候變遷大會（COP31）將於土耳其舉行，運輸部門減碳成為台灣邁向國家自定貢獻（NDC 3.0）目標的重要環節。經濟部標準檢驗局日前完成E10酒精汽油國家標準（CNS 12614、CNS 15109）制定，也為生質酒精混合燃料未來推廣奠定制度基礎。

國際氣候發展智庫（ICDI）與全球綠色燃料中心（GCGF）7日共同舉辦「酒精汽油助攻台灣低碳運輸與能源韌性國際論壇」，吸引超過60位來自政府、產業、學界及研究機構代表與會，聚焦酒精汽油政策發展，並呼籲政府加快推動E10酒精汽油普及。

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全球綠色燃料中心（GCGF）總裁胡智銘表示，美國、巴西等國已累積數十年酒精汽油使用經驗，證明可直接運用既有車輛及加油站系統，且已有許多G20國家建立成熟推動機制。國際氣候發展智庫（ICDI）執行長趙恭岳也指出，隨著E10國家標準正式完成，台灣已具備推動酒精汽油普及的重要條件。

▲E10國家標準完成！產官學籲加速導入酒精汽油。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲全球綠色燃料中心（GCGF）總裁胡智銘。

▲E10國家標準完成！產官學籲加速導入酒精汽油。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫。

論壇邀請行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫、經濟部能源署署長吳志偉、環境部氣候變遷署署長蔡玲儀、台灣糖業公司董事長吳明昌、臺灣碳權交易所董事暨中華經濟研究院綠能中心主任劉哲良、中油公司煉製研究所副所長許倖嘉，以及美國在台協會（AIT）農業貿易辦事處代表等出席，共同探討低碳燃料政策方向。

林子倫表示，2050淨零排放雖以運具電動化為主要方向，但全台近千萬輛燃油汽、機車短時間內難以全面汰換，也將對電力系統帶來挑戰。他指出，酒精汽油已是國際間成熟且具成效的技術，如果能加速導入E10，可立即協助運輸部門降低碳排，同時提升能源自主與韌性。
蔡玲儀則指出，公路運輸占全台運輸部門碳排放約96%，2030年前仍須大幅減少約600萬噸碳排放。她表示，酒精汽油技術在國際上已相當成熟，可補足運具電動化推動速度不足的缺口。環境部未來也願意研議碳抵換等誘因制度，並從燃料全生命週期碳強度（Carbon Intensity）角度，提升酒精汽油的推動效益。

談到台灣早年推動生質燃料的經驗，經濟部能源署署長吳志偉表示，過去生質柴油政策停辦，使部分民眾對生質燃料仍存有疑慮。目前經濟部已配合標準檢驗局完成相關檢驗標準，並持續於台北、高雄設置示範加油站，每公升提供2元補助。

吳志偉指出，在能源韌性考量下，面對地緣政治及國際能源供應的不確定性，增加燃料選擇有助提升國家能源安全。不過，若未來要進一步推動強制添加比例，仍須與交通部、環境部等相關部會持續協調討論。他也表示，若補助經費提前用完，也代表酒精汽油受到市場肯定。

台糖董事長吳明昌表示，台糖目前已與中油煉製研究所等單位簽署合作備忘錄（MOU），著手盤點甘蔗、糖蜜等原料，並展開技術驗證，希望重啟生質酒精生產。未來除可供應酒精汽油使用，也將朝永續航空燃料（SAF）等綠色能源應用發展。

中華經濟研究院綠能中心主任劉哲良則分析，隨著台灣正式實施碳費制度，企業面臨減碳投資壓力，若能搭配碳權及碳抵換等低碳經濟誘因，有助帶動大型運輸車隊，以及中油、台糖等相關產業共同投入低碳燃料發展。

論壇最後也建議政府提出E10酒精汽油推動三年路徑圖，在持續擴大示範計畫的同時，加強社會溝通，逐步建立全國供應機制，讓低碳、安全且具價格競爭力的酒精汽油，成為台灣運輸部門減碳與提升能源韌性的選項之一。

▲E10國家標準完成！產官學籲加速導入酒精汽油。（圖／記者陳弘修翻攝）

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