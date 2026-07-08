強颱巴威來勢洶洶　3產險公告旅平險停止受理

▲巴威颱風。（圖／氣象署提供）

記者陳瑩欣／台北報導

強颱巴威來勢洶洶，產險業旅平險異動陸續公告，《ETtoday新聞雲》調查，包括新安東京海上產險、國泰產險、旺旺友聯產險都已先向外公告暫停受理投保細節，呼籲有意出遊的民眾要注意承保、理賠是否有異動。

5大產險業中，富邦產險、明台產險與新光產險官網至截稿前尚未明確針對巴威颱風提出承保異動公告，不過民眾仍須留意線上投保可接受的起始日是否已出現變更。

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近期投保旅平險有異動的概況

新安東京海上產險：

因「巴威」颱風來襲，恐使民眾生命安全受到影響，本公司依保險法第51條之精神，暫停受理保險期間涵蓋2026/07/10(五) 00:00AM ~ 2026/07/12(日)00:00AM的旅平險投保服務。

▲各產險公司對巴威颱風公告，下同。（圖／記者陳瑩欣翻攝各公司官網）

國泰產險：

因應巴威颱風，自2026年7月10日12：00至2026年7月11日24：00，暫停受理海外及國內旅遊不便險。

保險起迄日為2026年7月10日00：00～2026年7月11日24：00，且旅遊地為日本-沖繩，暫停受理海外旅遊不便險。

旺旺友聯產險：

因應巴威颱風，本公司暫停受理2026/7/10 00時起至2026/7/12 00時生效，含海外旅遊不便險方案， 造成您的不便，敬請見諒。如後續颱風路徑、影響範圍及期間有異動，將即時調整。

網路投保系統將於7/7(二)22:00~24:00、7/9(四)20:00~23:00進行維護。系統維護期間請勿投保，造成不便敬請見諒。

新光產險

為提供更佳服務效能，7月8日23：30起至7月9日3:00暫停旅遊險投保、另受系統公會系統維護作業影響， 7月9日20:00~23:00暫停旅遊險投保服務。

明台產險

配合壽險公會系統維護作業，旅遊險預計於2026年7月9日20：00～23：00暫停服務。