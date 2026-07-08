台股上沖下洗怕什麼？前經理人用「報酬率乘以勝率」　大賺波段財

▲近期台股震盪幅度明顯放大，盤勢起伏不定。示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者洪菱鞠／綜合報導

近期台股走勢如坐雲霄飛車，前一日重挫、隔日又強勢反彈，劇烈波動讓不少投資人心情跟著洗三溫暖，「現在該進場還是先觀望」成為投資人關心的問題之一。怎麼做才能守住波段獲利？曾任中國信託法人業務資深經理、參加過上千場上市櫃公司法說會的王韋閔（雷老闆）說，只要設定好進出場策略，並且遵守紀律，就無須擔心盤勢上沖下洗，還能放大報酬率。

雷老闆在著作《波段的紀律》中提到，布局波段操作，單檔投入的資金只要占總資金10％～15％就好。至於進場時機，由於目前台股市場已經不缺優質公司，因此怎麼買得安全才是重點，若不是買在很好防守的價位，就是要買在市場上主力大舉進場時（這時的價位是主力的成本），這是有保護的相對低檔位置。可以將過底部的帶量K棒（伴隨高成交量的K棒）視為大戶開始加碼的點，這時股價已經避開整理區間，進場相對有效率。

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▲雷老闆在著作中提到如何做才能守住波段獲利。（圖／大是文化提供）

而投資賺錢的基本公式是「報酬率乘以勝率」，然而，勝率必須透過長期經驗累積，一般散戶很難在短時間內拉高，較能掌握的是提升報酬率，也就是要捨棄「有賺就好」的心態，堅守達到目標價才出場的原則。雷老闆設定的目標價，是停損金額的1.5倍以上，也就是假設願意賠10元出場，那報酬最起碼要有15元。

至於遭遇下跌行情時，雷老闆通常願意忍受的停損範圍是10％。事實上，只要選股時看準四大特徵，包括：有大客戶的大訂單、新市場帶來成長動能、有新的商業式、屬於政府扶持的政策性產業等，整理後的股價突破，反而高機率會是波段起漲點。

就算真的持續下滑，由於單檔布局資金僅占總資金的10％～15％，跌破10％頂多也只是總資金1％～1.5％的虧損，以總資金100萬元計算，單檔投資部位僅約10萬～15萬元，下跌10％出場，便是損失1萬～1.5萬元，必須連續虧損近百次，才可能賠掉所有資金，因此無須太擔心。