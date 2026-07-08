奇美神祕新掌門！62歲許家彰接千億家業　推綠色價值鏈

▲奇美實業董事長許家彰。

圖文／鏡週刊

1960年創業，成立超過一甲子的奇美實業，不僅是全球最大的ABS樹脂供應商，在台灣石化業與台塑集團齊名外，更是知名的幸福企業，今年5月，奇美創辦人許文龍獨子許家彰，從堂叔許春華手中接下千億集團的董座大位，最近已忙著到處巡廠，這位過去鮮少在媒體前曝光的新任掌門人，談起未來，蓄勢待發。

「高質化有兩個，一個是品質的『質』、一個是價值的『值』。」位於台南仁德的奇美實業總部會議室裡，今年62歲的許家彰戴著黑框眼鏡，對著本刊侃侃而談，聊他傳奇的父親、回憶充滿化工味的童年，也聊產業，「市場競爭，是我們永遠要面對的，這不能退縮！」

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因為當前是全球石化產業最低迷的時刻，因中國石化產能大量開出，破壞行情與產業週期，加上美國對等關稅打亂全球供應鏈，又遇上中東戰事導致油價動盪，不僅讓日韓等競爭同業非常頭大，奇美身為全球ABS樹脂龍頭，勢必也受到波及。

「開發出好產品已經不夠了，重要的是聽懂顧客，甚至是『顧客的顧客』需要什麼。」許家彰說，奇美要做出綠色的價值鏈，並從過去大宗物資製造者，轉而從終端消費者的角色出發。

「從量的奇美，變成質的奇美。」供不應求的時代不再，離開殺價的紅海市場，「過去很多特殊規格的產品，我們不是不會做，而是以前『不要做』。」許家彰說，現在需要差異化，包括醫療產業、半導體、車用，奇美都會推出高規格的產品。」

他趁此感謝前任董事長許春華與總經理趙令瑜，「在十幾、二十年前就開始轉型鋪路，這是一步一腳印走出來的，因為品質不是買了機器就會變好，要讓企業的每一個人，對品質概念一致、然後去執行，這個真的是需要時間。」

許家彰也有不同於傳統石化業者的眼光，「我們集團有家電、食品，是B to C（對消費者）的產業，博物館跟醫院是服務業，我覺得這是相當寶貴的事情。」許家彰說，「我們可以直接看到客人欣喜的樣子。」



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