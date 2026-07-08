奇美神祕新掌門　許家彰每天被許文龍逼練小提琴

▲奇美創辦人許文龍喜愛藝術與公益活動，在許家彰的童年裡扮演重要角色。（圖／台南市政府提供）

圖文／鏡週刊

提到奇美創辦人許文龍，外界常想到的是繪畫、小提琴和釣魚，但對於許文龍的兒子、今年62歲的許家彰來說，意義完全不同。

身為許文龍這樣傳奇人物的獨子，許家彰注定會在父親巨大的光環下被比較，「釣魚我真的不行。」許家彰苦笑地說，至於繪畫，他大學是建築系畢業的，還算會畫房子和結構，但父親擅長的是畫人。

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而許文龍的小提琴，許家彰當然記憶深刻，「他雖然沒有真正受過正統的音樂訓練，但若在家裡的話，至少每天、每晚都要至少拉一個小時的小提琴，這樣的意志力是很厲害的！我就做不到。」

「我小時候學過，但是那時練得非常痛苦！」雖然初、高中有參加樂團，許家彰自嘲，現在還會作夢、夢見忘記練習小提琴而被罵。而30多歲時，因為有客戶提到想跟他合奏，才再度把琴拿出來複習，重新感受到音樂的魅力，50多歲時還曾想學電吉他，「所以有時候、也感謝創辦人啦！雖然小時候覺得是受折磨、很痛苦。」

過去外界覺得許家彰沒有在石化產業打拼過，但許家彰特別提到自己的「家學淵源」，他說「我是在奇美長大的，老一輩以廠為家，所以我也在工廠的空地玩。」

初中、高中的時候，許家彰也被叫去研發中心看最新技術，裡面的研究員花很多時間教他化學知識。大學畢業後，被安排去外商歷練，也接觸過奇美的海外建廠計畫，並全程參與奇美與日本旭化成（Asahi Kasei）合作、引領全球的「非光氣法聚碳酸酯（PC）」重大建廠案，這是奇美在環保與工安領域的重要里程碑。

「其實我也有一個很好的老師，這位老師叫做許文龍。」許家彰說，其實他在家都能聽到公司的發展，父親有時候也會帶一些化學原料回家，就在廚房旁邊的角落開始做壓克力。

「創辦人有時候也會帶我去拜訪客戶，包含上游原料的廠商、或是下游加工廠，從美國、日本到東南亞，」他笑著說，「其實我的暑假，就是充滿了化學工廠、美術館跟博物館。」



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