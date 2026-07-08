台塑四寶撐盤！強勢股南亞出關秒填息亮燈　中石化放量刷漲停

▲台塑四寶接力填息。（圖／台塑提供）

記者巫彩蓮／台北報導

南亞（1303）於今（8）日處置結束出關首日除息，為台塑四寶除息秀壓軸，每股配發現金股利為0.8元，今除息參考價165.7元，以167.5元開出，秒填息之後，就直奔182元漲停價位，其他三寶也紅盤之上，扮演撐盤要角，而中低價中石化（1314）轉型特化、資產開發雙重題材發酵，早盤一度上攻漲停價位。

短線走強南亞，此前因遭處置，股價溫吞，而南亞基本面居四寶之冠，其中電子材料部門占營收比重達五成，加上轉投資載板南電（8046）、DRAM南亞科（2408）在AI應用下獲利翻倍成長，電子材料供需趨緊，尤其進入第三季產業旺季，報價調漲趨勢可望延續，下半年獲利會優於上半年，

[廣告]請繼續往下閱讀...

獲利前景樂觀加持下，南亞今日除息呈現秒填息，台塑化（6505）、台化（1326）股價漲幅逾3%，而台塑（1301）也有1%漲幅。

而中低價塑化股則以中石化表現最為強勢，其石化本業從CPL、AN （丙烯腈）原料轉向發展半導體、能源材料與通訊產業等高值化化學品，加上坐擁台南、高雄、苗栗土地合計卜超過80萬坪，最受矚目亞灣區3.6萬坪土地，潛在開發具想像空間，今日股價一度上攻10.7元漲停價，接近11點，成交量已經超20萬張，居上市成交量第三大。

