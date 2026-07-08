高盛為「一塊玻璃板」降溫台積電題材　郭明錤曝群創法說難有高潮

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

知名分析師郭明錤指出，高盛 7 月 6 日發布報告，將日本玻纖布大廠 Nittobo（日東紡）評等調升至買進，其中一項核心理由，是對台積電玻璃核心載板（Glass Core Substrate, GCS）發展進度採取保守看法。不過郭明錤也提醒，高盛看好日東紡，與未來數年正向看待 GCS 並不衝突；短線更值得注意的是，台積電 7 月法說對 GCS 或 CoPoS 釋出重大更新的機率可能不高，連帶使 8 月群創法說的題材期待降溫。

高盛報告指出，玻璃核心載板被視為先進封裝下一階段的重要技術，但若要取代現有 ABF 核心基板，導入速度可能比市場預期更慢。來自 ABF 載板製造商的產業觀點顯示，相關替代方案在 2030 年以前大規模採用的機率偏低，市場也普遍預期，台積電玻璃核心基板進入商業化規模生產的時間點，可能落在 2030 年之後。

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換言之，市場熱炒的「一塊玻璃板」，短期內未必能快速改寫先進封裝供應鏈。高盛認為，現有玻纖布核心基板至少到 Rubin Ultra 世代仍可能持續使用；隨著 AI 晶片封裝基板尺寸變大、核心厚度增加，為降低翹曲問題，基板需要更多 T-glass 玻纖布與額外層數，反而推升日東紡等高階材料供應商的需求能見度。

郭明錤在個人臉書、社群平台「X」上表示，高盛保守看待台積電 GCS 發展，是調升日東紡評等的理由之一，但從報告其他看多邏輯來看，短中期看好日東紡，並不等於否定 GCS 的長線趨勢。關鍵差異在於時間表：GCS 可能是未來先進封裝重要方向，但在技術驗證、良率、成本與供應鏈成熟前，ABF 載板與高階玻纖布仍會受惠 AI 封裝升級。

市場原本期待台積電 7 月法說會可能釋出更多 GCS 或 CoPoS 進展，但郭明錤研判，重大更新機會不高。原因在於台積電才剛於 6 月日本研討會揭露關鍵研發成果，且罕見提及合作供應商，短時間內再度公布重大訊息的可能性有限。

若台積電 7 月法說沒有進一步驚喜，8 月群創法說的玻璃核心載板期待也可能跟著降溫。群創因市場解讀具有 GCS 潛在供應鏈角色，先前受到資金關注；但在台積電短線更新有限的情況下，群創能否於法說端出足以拉抬行情的新進展，恐難過度樂觀。

整體來看，高盛報告與郭明錤評論釋出的訊號，不是玻璃核心載板題材結束，而是市場需要重新校準商業化時程。短線資金若押注台積電、群創在法說會釋出重大 GCS 利多，可能面臨預期落差；相較之下，AI 封裝大型化帶動 ABF 載板與 T-glass 需求成長，反而是高盛目前更看得到的投資主線。

後續觀察重點，將集中在台積電何時提出更明確的 GCS 與 CoPoS 量產時間表、群創能否證明供應鏈角色，以及日東紡能否持續受惠 AI 封裝材料升級。在玻璃核心載板真正進入大規模商業化前，先進封裝供應鏈更可能呈現新舊技術並行，而非立即全面替代。