被動元件強震盪　禾伸堂觸漲停超車龍頭國巨

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

近兩個月股價翻倍漲被動元件族群，獲利了結賣壓出籠，今（8）日國巨*（2327）、禾伸堂（3026）兩檔高價指標股上沖下洗，而禾伸堂挾著6月營收成長題材，上攻953元漲停價位，超車國巨*成為被動元件族群股王，其他個股股普遍拉回整理格局。

禾伸堂公布6月合併營收13.78億元，月增6.8%，年增33.9%，累計6月營收為77.16億元，較去年同期增加15.6%，本土投顧分析，輝達VR200、 VR300伺服器將部分開始採用獨立電源櫃設計，推升NP0 MLCC需求，禾伸堂高階NP0 MLCC擁有領導地位，短期日系廠商競爭有限，並預估今（2025）～2027年獲利年複合成長率達141%。

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2000年網路泡沫之際，因MLCC缺貨題材，禾伸堂股價一路狂飆至999元，成為當時股王，這一波被動元超級景氣循環，從4月下旬230元附近，一路上攻7月6日1020元歷史新高價位，今日震盪激烈，以878元平高盤開出，下殺827元，又急拉到953元漲停價位，高低點震幅高達14.5%。

而國巨*不遑多讓，以906元開出，摜殺到盤下856元，跌幅逾半根停板，又拉回到盤上930元。