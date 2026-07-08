賣1年貨都不夠賠！中聯油脂挨罰1.65億　大股東福壽損失慘重

▲中聯油脂「大豆沙拉油」檢出致癌物「苯駢芘（BaP）」超標，彰化縣府要求相關油品預防性下嫁。（圖／彰化縣衛生局提供）
記者陳瑩欣／台北報導
中聯油脂因大豆油原料苯駢芘（BaP）檢測結果未符合我國法規標準，遭衛福部開罰1.65億元，中聯油脂大股東福壽（1219）今（8）日發布重訊指出，公司持有中聯油脂股權32.33%，若裁罰確立將依IFRS國際財務報導準則認列投資損失。以此估計，福壽認損金額超過5340萬元，遠較去年營業利益330.3萬元要高。
雖然中聯油脂並未上市，但依照經濟部公司登記資料顯示，實收資本額6億元的中聯油脂由福壽實業、福懋油（1225）與泰山（1218）共同持有，3大股東持股中，福壽持有32.33%，福懋油與泰山持股比例皆為33.33%，另洽發興農業科技公司少量持有約1%股權。
若依持股比例認列損失，中聯油脂3大上市股東認損金額皆超過5300萬元，其中福壽股本約34億元、福懋油股本24.23億元，泰山股本約50億元，福壽每股影響1.56元、福懋油每股影響2.27元、泰山影響約1元，為3家最小。
至截稿前，福壽每股下跌0.15元或1.22%，暫報12.15元；福懋油下跌0.3元或1.06%，暫報27.9元；泰山下跌0.15元或0.87%，暫報17.1元。
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