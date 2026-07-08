零股開盤交易時間提前至9時　證交所：今年底前上路

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

證交所董事長林修銘今（8日）在財委會答詢立委質詢時表示，零股 9 點開盤交易將在年底前上路，另規劃撮合自 5 秒縮短至 1 秒，最快明年（2027年） 7 月上路。

立法院財委會今天審查金管會主管中央存保、金融監督管理基金、保險業務發展基金等，並邀金管會主委彭金隆列席備詢。

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據了解，今年3月時立委在財委會質詢時要求檢討零股與整股市場交易制度差異，將零股開盤時間提前至9點，此後根據金管會規劃，預計今年10月底完成市場調查、3個月法規修正、6個月投資人宣傳，明年7月正式上路。

民進黨立委郭國文今日質詢為何台股零股開盤時間從上午9時10分提前到9時，要到一年多後才能實施。

林修銘表示，目前台股交易自 9 點正式開盤，但零股交易需等到 9：10 開始進行首次撮合，但隨著 AI 帶動高價股飆漲，為提升小資族投資零股交易的效率，預計年底前就會實施零股 9 點開盤交易新制。

另林修銘亦指出，現行台股交易為每 5 秒撮合一次，使得不少投資人抱怨存在價差、成交效率較低等問題，目前考量券商電腦系統穩定問題，預計要到明年（ 2027 年） 7 月才將撮合時間自 5 秒縮短至 1 秒。