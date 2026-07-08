台積電漲25元收2465今日最高　台股漲255點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（8日）開高走高，加權指數終場大漲255.3點，以45734.41點作收，漲幅0.56％，成交量9583.46億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以上漲45.58點開出，指數開高走高，盤中最高達45837.12點，最低45036.64點，終場收在45734.41點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲25元來到2465元，漲幅1.02％；鴻海（2317）上漲0.5元至237.5元；聯發科（2454）下跌35元至3995元；廣達（2382）上漲4元來到377元；長榮（2603）上漲8元至196元。

今天漲幅前5名個股為麗臺（2465）上漲7.4元，漲幅10％；成信實業*-創（6969）上漲2.5元，漲幅10％；威宏-KY（8442）上漲4.2元，漲幅9.99％；虹揚-KY（6573）上漲2.5元，漲幅9.98％；友勁（6142）上漲0.93元，漲幅9.98％。

跌幅前5名個股則為捷敏-KY（6525）下跌22元，跌幅9.95％；志聖（2467）下跌61元，跌幅9.95％；宏旭-KY（2243）下跌5.9元，跌幅9.93％；聚隆（1466）下跌1.9元，跌幅9.79％；同泰（3321）下跌2.35元，跌幅9.48％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 麗臺（2465） 81.4 ▲7.4 ▲10.0％ 成信實業*-創（6969） 27.5 ▲2.5 ▲10.0％ 威宏-KY（8442） 46.25 ▲4.2 ▲9.99％ 虹揚-KY（6573） 27.55 ▲2.5 ▲9.98％ 友勁（6142） 10.25 ▲0.93 ▲9.98％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 捷敏-KY（6525） 199.0 ▼22.0 ▼9.95％ 志聖（2467） 552.0 ▼61.0 ▼9.95％ 宏旭-KY（2243） 53.5 ▼5.9 ▼9.93％ 聚隆（1466） 17.5 ▼1.9 ▼9.79％ 同泰（3321） 22.45 ▼2.35 ▼9.48％

資料來源：證交所