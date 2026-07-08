台積電漲25元收2465今日最高　台股漲255點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（8日）開高走高，加權指數終場大漲255.3點，以45734.41點作收，漲幅0.56％，成交量9583.46億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以上漲45.58點開出，指數開高走高，盤中最高達45837.12點，最低45036.64點，終場收在45734.41點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲25元來到2465元，漲幅1.02％；鴻海（2317）上漲0.5元至237.5元；聯發科（2454）下跌35元至3995元；廣達（2382）上漲4元來到377元；長榮（2603）上漲8元至196元。
今天漲幅前5名個股為麗臺（2465）上漲7.4元，漲幅10％；成信實業*-創（6969）上漲2.5元，漲幅10％；威宏-KY（8442）上漲4.2元，漲幅9.99％；虹揚-KY（6573）上漲2.5元，漲幅9.98％；友勁（6142）上漲0.93元，漲幅9.98％。
跌幅前5名個股則為捷敏-KY（6525）下跌22元，跌幅9.95％；志聖（2467）下跌61元，跌幅9.95％；宏旭-KY（2243）下跌5.9元，跌幅9.93％；聚隆（1466）下跌1.9元，跌幅9.79％；同泰（3321）下跌2.35元，跌幅9.48％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|麗臺（2465）
|81.4
|▲7.4
|▲10.0％
|成信實業*-創（6969）
|27.5
|▲2.5
|▲10.0％
|威宏-KY（8442）
|46.25
|▲4.2
|▲9.99％
|虹揚-KY（6573）
|27.55
|▲2.5
|▲9.98％
|友勁（6142）
|10.25
|▲0.93
|▲9.98％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|捷敏-KY（6525）
|199.0
|▼22.0
|▼9.95％
|志聖（2467）
|552.0
|▼61.0
|▼9.95％
|宏旭-KY（2243）
|53.5
|▼5.9
|▼9.93％
|聚隆（1466）
|17.5
|▼1.9
|▼9.79％
|同泰（3321）
|22.45
|▼2.35
|▼9.48％
資料來源：證交所
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