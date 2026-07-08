MANGOS科技新帝國　Meta、谷歌挺過三世代芒果股誕生

從FAANG、科技七雄到最新的芒果股，華爾街總是愛用縮寫替科技領導者命名，這次SpaceX掛牌敲鐘、OpenAI與Anthropic緊追IPO腳步；但是沒人告訴你：在美股中剩這兩家公司抵禦了時代洪流！

文／周佳蓉

全球資本市場正經歷一場結構性的深度轉移。過去十年，主導華爾街與全球投資組合的核心力量，是建立在網際網路、軟體服務與消費性電子產品基礎上的科技七巨頭；然而，隨著生成式ＡＩ崛起，市場關注的焦點已逐漸從軟體應用與終端消費，轉向底層算力、能源基建以及低軌道衛星通訊的垂直整合。

六月，SpaceX掛牌上市，一個全新的縮寫開始在華爾街與財經媒體圈流傳，由Meta、Anthropic、輝達、谷歌母公司Alphabet、OpenAI與SpaceX組成的「MANGOS」，被視為取代Mag 7的新代表。儘管FAANG、Mag 7等稱號過去熱度都相當高，卻始終不是官方認定的正式產業分類，亦不受交易所或監管機構承認，更深層的意涵其實是市場、法人與媒體描述當前資金高度集中的方式─市場更相信什麼故事，熱錢又會流向何方。

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更關鍵的是，OpenAI與Anthropic兩家至今仍未上市，卻已在私募市場上往「兆美元」的估值前進：OpenAI今年三月完成最新一輪融資後，市場估值約達八五二○億美元；Anthropic則在五月完成Series H融資，估值達九六五○億美元，躍居全球估值最高的未上市公司。OpenAI是史上最快達到一千萬用戶與一億用戶的科技平台，目前ChatGPT每周活躍使用者超過九億，訂閱戶超過五千萬，在消費級ＡＩ市場繳出優異成績；相對地，Anthropic則以Ｂ２Ｂ為主軸，透過企業版Claude與Claude Code等開發者工具，在短短兩年內將年化經常性收入（ＡＲＲ）從十億美元拉升至四七○億美元，營收結構集中於企業客戶與高單價訂閱，走出另一條路線。兩家公司都預計下半年推動ＩＰＯ，勢必掀起新一波資本市場巨浪。

從消費、網路到算力霸權

上個世紀以來，華爾街幾乎從不缺明星股綽號：一九七○年代有漂亮五○（Nifty Fifty），一九九○年代末則有掛著「.com」就能享有超高估值的網路股熱潮。到了二○一○年代，CNBC知名主持人Jim Cramer首次提出FANG一詞，指向Facebook、Amazon、Netflix、Google四支股票；隨著智慧型手機普及，Apple加入後形成FAANG。二三年，隨著生成式ＡＩ引爆話題，美銀（BofA）首席投資策略師Michael Hartnett則將Nvidia、Apple、Amazon、Alphabet、Meta、Tesla、Microsoft七檔股票命名為「Magnificent Seven」（Mag 7），象徵這些公司主導著指數漲幅與市場情緒。

值得一提的是，在這一波波的名單輪替中，真正橫跨FAANG、Mag 7，並持續留在最新組合裡的公司只剩Alphabet與Meta。這兩家原本高度依賴廣告與用戶注意力的平台型公司，順利搭上ＡＩ浪潮後，逐步把雲端、晶片與大型模型納入業務版圖，也得以抵禦時代洪流，繼續站穩資本市場第一梯隊。當SpaceX掛牌上市，正式把太空、算力與衛星通訊通通拉進資本市場，故事的焦點或許已不再是誰還留在榜單上，而是這六家公司的獲利模式與資本布局。

從火箭到算力、資本的賭注

今年二月，馬斯克宣布將xAI併入SpaceX後，SpaceX一手握著面向NASA、國防部與商業客戶收取發射費用的火箭業務，一手靠Starlink向全球用戶收取寬頻與行動通訊月費，同時納入xAI的ＡＩ基礎設施與Grok大型語言模型等人工智慧板塊。不過xAI至今仍處於虧損狀態，上市後不久，SpaceX決定以換股方式收購ＡＩ程式碼代理工具Cursor—這家聚焦軟體工程代理模型與協作功能的新創公司，能協助軟體開發人員產生、編輯與審查程式碼，客戶中已有高達六成為財星五百大企業，自然也為SpaceX帶來更多Ｂ２Ｂ訂單與know-how。Cursor目前最新推出Composer 2.5模型，將是未來協助xAI由虧轉盈的關鍵，雙方將於第三季完成收購。（全文未完）

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