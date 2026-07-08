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謝金河：台股窗外有藍天走向世界，傳產股的逆襲行情！

圖／先探投資週刊 提供

二○二六年在不知不覺中又過了一半，全球股市出現非常兩極對立的走勢，強勢的市場和弱勢的市場走勢完全不一樣，同樣在ＡＩ大浪下，大漲的個股和頻創新低的個股，產業也走出完全兩極化的走勢，進入下半場，市場又會出現什麼新變化？

文／謝金河

先從市場看起，二○二六年上半年，全世界最亮眼的市場是南韓，儘管六月有兩倍槓桿的衝擊效應，但南韓股市從四一六一．三六起跑，最高一度來到九三八五．五九，上半年收在八四七六．七四，半年大漲一○三．六九％，這樣的漲幅讓大家驚嘆！南韓股市大漲是海力士、三星撐起的江山。再看費城半導體指數從七○八四．一三跑到一四二四六．九六，也拉出一○一．三九％的超大漲幅，ＳＯＸ與南韓股市的驚天大漲，這個現象說明了ＡＩ大浪最核心的在記憶體，這個外溢效應也讓台股加權指數在上半年大漲五九．二七％，連櫃買指數也上漲五四．五六％，日本因為有鎧俠，日經指數上漲三九．一八％，衝上七萬點。

香港舊科技股修正慘烈

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但是半導體撐起股市半邊天，同樣的市場卻有不同命運。今年上半年全球股市下跌前三名的市場，跌得最慘的是印尼股市，從最高的九一七二．五九跌到五三一八．八四，上半年下跌三四．六一％，但是隔鄰的泰國ＳＥＴ反而創了一六二一．一九的新高，這當中台達電的泰達電漲到三七二泰銖，以四．四六兆泰銖的市值讓泰國股市走出不同格局，連泰金寶在泰國都有好表現，東協市場也出現分歧的走勢。

今年上半年俄羅斯股市下跌十五％，排名跌幅第二，比較意外的是香港恆生指數上半年下跌二七四九．四八，跌幅十．七二％，國企指數也跌十五．二％，對照深圳成分指數今年上漲十九．八％，上證指數小漲三．一八％，港股的顯著下跌很值得探討。今年在香港掛牌的兆易創新、壁仞、智譜、稀宇科技股價都大漲，智譜從一一六．一漲到二九八○港元，成為最亮眼的ＡＩ應用企業，但是過去叱吒風雲的比亞迪、小米、阿里巴巴、美團、百度、京東、快手、嗶哩嗶哩，這些被視為舊科技股，今年股價表現都很慘烈。而大家熟悉的中國旺旺股價一度跌到三．○五港元，康師傅、統一中國股價也頻創新低，尹衍樑賣給阿里巴巴的高鑫零售從十四．三跌到○．八九港元，這個現象也顯示，即使是在Ａ股、Ｈ股以中國為主的市場，也走出完全不同的面向。

二六年像費半指數、南韓股市漲到令人頭皮發麻，不過，太大的漲幅、太高的基期，也在市場出現巨大震盪。南韓的兩倍槓桿之亂，也讓大漲的海力士、三星頻頻出現巨大幅度的漲跌，股價修正也很激烈，像海力士從最高二九八．七萬韓元最低跌到二○四．五萬韓元，三星從三七四五○○跌到二八一五○○韓元；日本的鎧俠也從一一二八○○跌到七六二六○日圓；美光的股價最高衝到一二五五美元、最低也跌到九五○．二八美元。過去最奔馳的ＳＳＤ三雄，股價也大起大落，七月二日Sandisk大跌二八七．二二美元，單日跌幅十四．一三％；Seagate也大跌十．三四％，Western Digital下跌九．九二％，過去一個月來，全球記憶體股價的波動是最吸睛的焦點。ＳＳＤ三雄的大跌源頭是兆易創新發布預警，其實兆易是NOR Flash的供應商，這次市場的重心在NAND Flash，但兆易潑出一盆冷水，市場便強力反應，這是高基期股的股價猛烈調整。

部分光通訊股幾近腰斬

再來看今年漲最凶的光通訊產業，美國的光通訊三雄回檔已經有一段時間，Lumentum從一○八五．六八回跌，最低跌到七○一．一美元，Coherent從四四○美元下修到三二五．六五美元。台灣的投資人很注意的Applied Optoelectronics從二三三．六七跌到一一三．四美元，股價已經腰斬。日本的古河電工二日股價下跌八．六二％，住友電工跌五．一三％，藤倉跌七．八六％，光通訊是ＡＩ建置最火紅的明星產業，不過股價跑得比基本面快，現在紛紛出現修正的壓力，跌幅最重的如上詮從一○六五元跌到五○五元，這是腰斬的走勢；波若威從一三一五跌到六九○元，也接近腰斬等級；聯亞從三三○五跌到一八三五元；光聖從二五四○跌到一四八五元；環宇ＫＹ從八九五跌到四六五．五元，IET-KY從九五九跌到四五六．五元；跌幅都在四～五成之間，這個現象顯示基本面撐不起股價，股價蹲下來等待基本面。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2412期精彩當期內文轉載》

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