ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

下半年行情3大特色　資減股落底、巨額資本支出與營收

圖／先探投資週刊 提供

台股上半年在AI熱潮帶動、內資不斷投入下屢創新高，觀察重心聚焦聯準會利率政策與重量級公司法說會，產能排擠導致漲價缺貨，搭配資金輪動，應仍為盤面主旋律。

文／黃俊超

結算台股上半年表現，加權指數漲幅達五九．二五％，櫃檯指數上漲五四．五六％，僅將資產放在元大台灣五○，就可享有六四．三三％的報酬率與一元的現金股息。加權指數上半年的漲幅，名列台股史上第五大，受惠於ＡＩ需求爆發帶動的強勁漲勢，不僅成就了近五○檔的千金股，更孕育出股王信驊與股后穎崴兩檔萬金股。

台股表現與費城半導體之間具有高度連動性，而受惠ＡＩ趨勢發展的主要還有日本與韓國，第二季費城半導體指數上漲幅度達到驚人的八七．七五％，南韓綜合指數上漲六七．七七％、日經指數上漲三七．二一％，與台股整體表現同屬國際股市的資優生。接下來值得持續觀察的事件，除了不按牌理出牌的川普總統之外，聯準會的貨幣政策方向及國際巨擘對於未來的財測，尤其ＡＩ相關資本支出，都可能造成位處歷史高檔的股市，出現變動轉折的因素。

[廣告]請繼續往下閱讀...

聯準會貨幣政策動見觀瞻

聯準會新任主席華許，在六月FOMC利率決策會議的首秀，與歐洲央行年度論壇都表示，不會針對未來利率路徑提供前瞻指引，並重申不會接受通膨長期高於二％的目標，油價的回落對於通膨而言具有正向意義，儘管經濟增速略有放緩跡象，不過美國就業市場數據顯示目前結構仍屬穩定。華許支持逐步縮減規模龐大的資產負債表，未來利率政策將是聯準會最重要的貨幣政策工具，決策將回歸數據，即成為左右市場的重要不確定因素之一。

美伊戰事一度導致加權指數於三月出現雙位數的跌幅，不過卻也堆積了第二季加速上漲的巨大能量。四月上漲二二．七一％、五月漲十四．九二％、六月漲三．一一％，即第二季上漲一四四○二．九二點、四五．四％，同時期外資先買後賣，最終共計賣超一一七六億元，投信在投資人前仆後繼投入主動型與指數型ＥＴＦ帶動下，二～六月維持買超，尤其五月與六月皆突破千億元，整體第二季買超金額為三七○七億元，搭配融資增加二二九九億元，目前持穩歷史高檔，為推升指數不斷創高最重要的動能。

加權指數於六月二十三日創下歷史新高四八二一八．八七點之後，近兩周單日的震盪加劇，短期均線糾結在四五五○○點～四六四○○點之間，而日均成交量雖有降溫，不過仍持穩在一兆元之上，純以技術面角度來看，量價配合仍屬相對健康，上漲斜率雖有逐漸趨緩跡象，不過至少維持高檔震盪以上格局，有助縮小與長期均線過大的乖離率，然而目前與二四○日均線乖離率仍超過四五％。乖離率應該是多少並沒有標準答案，不過「老人與狗」的理論仍需謹記在心。

股市只有三個方向，樂觀版本就是上漲，架構在市場對於未來抱有更高的期望，仍未完全「Price in」，ＡＩ需求極度龐大已成多數共識，台積電將於七月十六日舉辦法說會，是短期重要的考核點，營收持續成長幾乎是必然，市場普遍期待毛利率再走升，甚至傳出超過七成，若成真，則指數或有機會突破五萬點大關；保守版本則是市場認為乖離過大、估值過高或其他因素，導致出現一波修正整理，則就有可能出現回測，最後則是綜合上述兩者，預期指數以類股輪動模式，維持高檔大箱型整理。

從周線的角度觀察，加權指數仍舊維持均線多頭排列且向上發散的多頭趨勢之中，周ＫＤ指標持穩於高檔區，有形成牛市鈍化的可能，若成真，將有望延伸驚驚漲走勢，不過，必須留意MACD指標紅色柱狀體早於六月初見高，而後至今連續四周緩步減少，如果出現背離，則震盪甚至短期修正就有可能出現，櫃檯指數基本也是類似狀況。加權指數從去年四月低點起漲至今，六○日均線始終是拉回時可布局的機會，也是未來行情重要的觀察價位。

功率元件接棒演出

近日市場出現了有趣現象，七月一日加權指數一度上漲逾千點，台積電上漲三．九％，櫃檯指數則開高走低，整體下跌家數約為上漲家數兩倍，然二日則相反，加權指數走跌、櫃檯指數收紅，台積電下跌一．六％，上漲家數則是下跌家數的兩倍，三日與二日類似，漲跌家數比更擴大至三．五比一。簡單來說，台積電走勢與多數個股不同調，可以平滑指數可能出現的過度反應；反之，若出現台積電獨漲的拉積盤，其他個股就可能出現修正，建議可透過適當配置調整，化解賺指數、賠價差的尷尬。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2412期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【油鍋起火竟沖水？】火勢瞬間竄天花板　廚房秒變火海！

推薦閱讀

載板三雄股價回神！6月營收齊旺　欣興連4月創高

載板三雄股價回神！6月營收齊旺　欣興連4月創高

受惠於人工智慧（AI）伺服器、高效能運算（HPC）需求持續升溫，加上ABF載板價格調漲效益發酵，載板三雄6月營收同步繳出亮眼成績，欣興（3037）6月營收再創歷史新高，連續4個月刷新紀錄，南電（8046）寫下近3年半單月新高，景碩（3189） 6月營收也是連3 個月締造新高。

2026-07-08 17:16
上詮「千金股重摔 5成獲外資加持觸漲停」　提前開獎6月獲利持平

上詮「千金股重摔 5成獲外資加持觸漲停」　提前開獎6月獲利持平

股價沈寂已久光通訊股上詮（3363）連2個交易日觸漲停，一掃二個半月前從千金股重摔 5成至本月初力保500元價位，隨著籌碼沈澱，獲外資欽點「明年獲利暴增20倍」攻勢再起，連2個交易日觸漲停價，也由於股價波動大，公司被要求提前公布6月獲利，單月賺100萬元，比去年同期相較持平表現。

2026-07-08 16:32
永豐金H1稅後淨利245億元、年增率94％　EPS 1.69元

永豐金H1稅後淨利245億元、年增率94％　EPS 1.69元

永豐金（2890）公布6月稅後淨利為42.59億元，自結累計前6月稅後淨利達245.5億元 ，較前一年度成長94%，累計每股盈餘（EPS）為1.69元，創歷年新高，年化股東權益報酬率達19.02%。

2026-07-08 16:21
零股開盤交易時間提前至9時　證交所：今年底前上路

零股開盤交易時間提前至9時　證交所：今年底前上路

證交所董事長林修銘今（8日）在財委會答詢立委質詢時表示，零股 9 點開盤交易將在年底前上路，另規劃撮合自 5 秒縮短至 1 秒，最快明年 7 月上路。

2026-07-08 12:35
被動元件強震盪　禾伸堂觸漲停超車龍頭國巨

被動元件強震盪　禾伸堂觸漲停超車龍頭國巨

近兩個月股價翻倍漲被動元件族群，獲利了結賣壓出籠，今（8）日國巨*（2327）、禾伸堂（3026）兩檔高價指標股上沖下洗，而禾伸堂挾著6月營收成長題材，上攻953元漲停價位，超車國巨*成為被動元件族群股王，其他個股股普遍拉回整理格局。

2026-07-08 11:45
14萬人揪心　富邦00405A刷掛牌新低

14萬人揪心　富邦00405A刷掛牌新低

資產規模243億元、受益人數14.2萬人季配型主動富邦台灣龍耀ETF（00405A）於6月9日以9.11元掛牌，6月22日一度上攻9.88元，由於台股進入歷史高檔，漲多AI股展開沽值調整，今（8）日開平走低，最低跌至8.5元新低，跌幅1.7%，截至10點成交量約4.6萬多張。

2026-07-08 10:09
台塑四寶撐盤！強勢股南亞出關秒填息亮燈　中石化放量刷漲停

台塑四寶撐盤！強勢股南亞出關秒填息亮燈　中石化放量刷漲停

南亞（1303）於今（8）日處置結束出關首日除息，為台塑四寶除息秀壓軸，每股配發現金股利為0.8元，今除息參考價165.7元，以167.5元開出，秒填息之後，就直奔182元漲停價位，其他三寶也紅盤之上，扮演撐盤要角，而中低價中石化（1314）轉型特化、資產開發雙重題材發酵，早盤一度上攻漲停價位。

2026-07-08 11:06
快訊／記憶體威剛入股　琉園一度亮燈漲停

快訊／記憶體威剛入股　琉園一度亮燈漲停

記憶體大廠威剛（3260）7日宣布，董事會決議以每股現金新臺幣24元，公開收購琉園股份有限公司（9949）普通股，今日琉園股價也飆漲停，來到31.2元，不過隨即翻黑。

2026-07-08 10:05
強颱巴威來勢洶洶　3產險公告旅平險停止受理

強颱巴威來勢洶洶　3產險公告旅平險停止受理

強颱巴威來勢洶洶，產險業旅平險異動陸續公告，《ETtoday新聞雲》調查，包括新安東京海上產險、國泰產險、旺旺友聯產險都已先向外公告暫停受理投保細節，呼籲有意出遊的民眾要注意承保、理賠是否有異動。

2026-07-08 10:28
台股延長交易時間　金管會主委：暫不實施、非現在優先事項

台股延長交易時間　金管會主委：暫不實施、非現在優先事項

外界日前關切，台股交易時間是否可能從下午1時30分延長到3時30分，金管會主委彭金隆今天表示，目前暫不實施交易時間延長，這並非現在優先事項，也無時間表。市場有多元的參與者，在沒達成社會共識前不會推動。

2026-07-08 11:19

讀者迴響

熱門新聞

台股遭重挫　謝金河：全世界陪南韓去槓桿

被動元件強震盪　禾伸堂觸漲停超車龍頭國巨

14萬人揪心　富邦00405A刷掛牌新低

強颱巴威來勢洶洶　3產險公告旅平險停止受理

颱風假也要上班！5大苦命行業曝光　

美股開盤血洗！費半指數暴跌6.42％

台積電公布毛利率　外媒估可能下降

零股開盤交易時間提前至9時　證交所：今年底前上路

快訊／2檔飆股「抓去關」新名單　明起處置到7／21

台股跌！他一鍵出清「認賠38萬」：原本帳面+75萬

00992A太會選股！首配息年化衝10.16%　今年來大漲近80%

00929配息升到0.38元、今年績效又拚贏0050、0052！陳重銘：指數3.0優化奏效

無人機股提前開獎！長榮航太收跌停　5月獲利年增2076.5%

凱基金填息達陣74萬股民樂翻　3金控飆新高帶旺除息行情

賣1年貨都不夠賠！中聯油脂挨罰1.65億　大股東福壽損失慘重

去年換股拚成長大成功！00929今年勇奪高股息ETF績效王　6月轉押AI高息股

美東運價減一成、美西配比價降37%　JOC估月初漲價恐是最後的輝煌

日圓天天都便宜　升息「仍一路貶值」專家揭真相

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休
湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

傻當接盤俠？秒懂護城河＋轉機題材　財女親授超狂「股房雙拼術」｜地產詹哥老實說完整版 EP317

傻當接盤俠？秒懂護城河＋轉機題材　財女親授超狂「股房雙拼術」｜地產詹哥老實說完整版 EP317

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366