PCB規格升級兩檔特化出頭天　高階樹脂切入材料鏈

隨低損耗與耐熱性能要求提高，供應鏈商機進一步向上游特殊樹脂延伸，國精化擴大高階電子樹脂布局，雙鍵則由MPPO材料向Ｍ８等級ＨＣ材料推進。

文／呂泰德

據TPCA統計，二六年第一季台商ＰＣＢ製造產值達二四五六億元，年增十九．六％，創歷年同期新高；第二季產值預估進一步增至二五六一億元，年增十七．四％，全年產值可望達一兆五三二億元，年增十五．一％。這波成長主要受惠ＡＩ伺服器、高速網通與高階運算需求延續，帶動載板、高多層板及ＨＤＩ等高階ＰＣＢ產品出貨成長；另一方面，ＣＣＬ材料規格持續升級，高階玻纖布與高階銅箔等關鍵材料供應偏緊，也使ＰＣＢ產品組合升級與材料價值提升。

ＡＩ伺服器平台快速演進，主板、ＵＢＢ、ＯＡＭ、高速交換器板與背板等關鍵ＰＣＢ，面對更高層數、更高速率與更嚴格的訊號完整性要求，推動板材由一般FR-4體系朝低損耗、超低損耗ＣＣＬ升級，並帶動低Dk、低Df樹脂系統、高階低介電玻纖布與HVLP銅箔需求增加。隨訊號速率提高與板層數增加，材料的介電特性、銅箔表面粗糙度、樹脂流動與填充能力，以及壓合對位、鑽孔精度、阻抗控制和電性檢測能力都必須同步提升。

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ＡＩ推高板材門檻

相較於一般消費性電子ＰＣＢ，ＡＩ伺服器ＰＣＢ必須承載更高速率、更高頻寬與更高密度的高速訊號通道，對插入損耗、阻抗控制與時序偏移的容忍空間也更小。任何連接器、走線或材料特性控制不佳，都可能增加訊號衰減、反射與資料錯誤風險，而這也會提高設計驗證及製造良率控制的難度。當資料中心交換器由八百Ｇ朝一．六Ｔ世代推進，ＧＰＵ與ASIC平台的板端高速通道密度持續增加，材料Dk與Df的一致性與穩定度，連同銅箔粗糙度、玻纖布結構、走線設計及阻抗連續性，共同成為影響高速訊號完整性的關鍵因素。當ＡＩ把ＰＣＢ規格門檻推高後，相關供應鏈須具備高階材料認證、製程能力、良率管理、技術服務、客戶協同開發與全球產能配置。

過去ＰＣＢ產業的部分成熟產品，長期面臨規模、成本與製造效率競爭，廠商必須透過產能利用率、製程良率與營運效率累積獲利；然而，隨ＡＩ伺服器架構快速演進，供應鏈的技術瓶頸已從GPU、ASIC與高速交換器晶片，逐步向外延伸至ＰＣＢ設計、ＣＣＬ與上游材料。ＡＩ伺服器承載的訊號速率愈高、ＰＣＢ層數增加、板端高速通道密度提升，系統對材料介電特性、一致性與製程控制的要求也隨之提高。一般FR-4材料可以滿足大量成熟電子產品需求，但面對長距離、高速率與低損耗通道時，必須依照鏈路損耗預算，改採中低損耗、低損耗或超低損耗等級板材。

漲價揭開材料短缺現象

當八○○Ｇ交換器、ＡＩ伺服器主板與高速背板持續提高傳輸速率與訊號完整性要求，ＣＣＬ需求也依不同平台、板位及高速鏈路的損耗預算，由一般材料逐步朝M7/M8及更高階低損耗材料發展。對高速運算平台而言除材料成本之外，供應商切換所帶來的重新驗證、製程調整與量產風險同樣是重要考量；一旦材料通過客戶認證並建立穩定量產紀錄，供應關係通常具有較高的技術黏著度，也使高階材料市場的競爭不再只是價格比較，而是材料性能、製程適配、量產穩定度與技術服務能力。（全文未完）

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