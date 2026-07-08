石英元件高規應用颳起漲風　晶技、希華營運力拚翻轉

揮別消費電子泥淖，石英元件在ＡＩ算力、車用與低軌衛星帶動下迎來質變。伴隨產能吃緊與成本大漲，龍頭廠帶頭調升報價，台廠獲利結構將全面翻轉。

文／吳旻蓁

近年隨著全球進入ＡＩ狂潮，在高速傳輸的需求下，使高階光通訊模組、交換器、加速網卡與智慧網卡等零組件都需要更高品質的頻率控制元件；對此，高速電子系統裡負責提供穩定頻率與時脈訊號的石英元件因而吸引了大眾目光，帶動石英振盪器、石英晶體乃至於頻率控制元件等成為近期台股市場熱門焦點。

雙重利多掀漲價潮

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過去，石英元件的市場需求多數仰賴智慧型手機與個人電腦等消費性電子產品的周期，且因受到智慧型手機市場飽和與中國低價競爭，以致台灣廠商面臨著「越做越賠」的窘境；然而隨著ＡＩ基礎建設的快速擴張，以及國際貴金屬價格的上揚，石英元件族群今年起也正式啟動了報價調整機制。而若觀察這波行情的本質，可以發現並非單純的短期供需失衡，而是高階應用占比提升所帶動的產業獲利結構轉變。台廠近年來持續優化產品組合、朝高附加價值走，也在此波產業質變中搶占先機，讓過去的轉型布局正式迎來開花結果的收割期。

簡單來說，石英元件主要利用晶體的壓電效應，為電子設備提供精準且穩定的頻率信號。在當前的產業動能中，ＡＩ算力基礎建設是推升整體產值與毛利率的最核心引擎。而石英元件又分為兩大類，一類為石英晶體（XTAL），其是裸的石英薄片，需要搭配外部振盪電路才能工作；另一類為石英振盪器（Oscillator），是把石英晶體和振盪電路整合在同一個封裝裡，插上就能直接輸出穩定訊號。振盪器又依溫度補償方式分為SPXO、TCXO、VCXO和OCXO，精度和價格依序遞增。

以ＡＩ伺服器領域來看。隨著ＡＩ伺服器與資料中心需要處理龐大的數據吞吐量，其內部的光纖通訊模組正經歷從四○○Ｇ跨入八○○Ｇ，甚至逐步朝向一．六Ｔ世代邁進的過程。在這樣的高速傳輸環境下，系統對於頻率精準度、低延遲以及低相位雜訊（Phase Jitter）的要求大幅提高。傳統的石英晶體已無法滿足這類高階運算需求，取而代之的是具備高頻、高穩定度特性的「高階差動振盪器」（Differential Oscillator）。

這類專為高速通訊量身打造的產品技術門檻較高，其平均售價（ＡＳＰ）顯著優於傳統消費型石英元件。隨著各大雲端服務供應商（ＣＳＰ）持續擴大ＡＩ伺服器建置，全球高階振盪器的產能出現吃緊，交期顯著拉長。對供應鏈而言，高階產品出貨比重的拉升，是優化整體毛利率的最直接動能。

三應用推升石英元件需求

此外，在ＡＩ基礎建設之外，電動車（ＥＶ）與低軌衛星（ＬＥＯ）的發展也為石英元件市場提供了穩健的長線支撐。隨著車輛電子化程度提高與先進駕駛輔助系統（ADAS）的普及，單輛高階電動車所需的石英元件數量已從過去燃油車的約五十顆，倍增至一百五十顆以上。車用元件對於耐高溫與抗震動的可靠度要求極高，認證週期長，一旦導入便具備較高的訂單穩定性。（全文未完）

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