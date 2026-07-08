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馬士基與赫伯羅德兩航線率先恢復航行紅海　業界看運價不致於跳水

▲馬士基航運。（圖／港務公司提供）

▲馬士基航運與赫伯羅德所組的雙子座聯盟，決定部分航線恢復航行紅海。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／綜合報導

丹麥馬士基航運與德國赫伯羅德所組的雙子星聯盟，分別計劃將AE15與SE3航線恢復航行紅海，通行蘇伊士運河，對此大型攬貨公司高階指出，美伊戰爭前歐洲幾家船公司都有少部分航線恢復走紅海，屬於測試性質，市場運價應該會慢慢下修，不致於馬上跳水。

赫伯羅德台灣公司高階表示，該公司復航紅海的是SE3航線，船隻已經離開亞洲，屬於地中海航線，沒彎靠歐洲港口，是否能讓旗下與紅海相關的航線都能恢復通行紅海，還需要時間觀察。至於路透社報導復航紅海的是AE15航線，公司並未收到訊息。

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馬士基台灣公司客服人員則表示，AE15地中海航線計畫由「MAJESTIC MAERSK」做為復航紅海首航船，但因近日紅海又有狀況，還不太確定是否真的恢復走紅海。雙子星聯盟是共同派船與單獨派船再互換艙位方式併行，幹線母船並不彎靠台灣，在台灣市場的市佔率都不如以往，其中以馬士基影響最大。

2023年11月以色列與巴勒斯坦爆發衝突，胡塞武裝聲援巴勒斯坦，開始襲擊航行紅海商船，迫使船隻改繞好望角前往歐洲與地中海至今已經超過兩年半，航程增加大約3500至4000海里，運輸時間拉長10至14天，大幅推升海運運價。

全球知名航運諮詢機構克拉克森研究公司數據顯示，通過蘇伊士運河及紅海的航線是連接歐洲和亞洲的最快航線，在紅海局勢惡化前，承載全球10%的海運貿易總量。

路透社報導指出，丹麥日德蘭銀行分析師Haider Anjum在發給客戶的報告中表示，這是邁向全面恢復紅海航線的第一步，並有望成為今年年底前全面重返紅海鋪平道路。如果船公司全面恢復紅海航線，加上2027年和2028年大量新船陸續交付，全球運力將進一步增加，對海運運價將形成下行壓力，最終壓縮盈利能力。

關鍵字： 馬士基赫伯羅德航行紅海運價不致於跳水

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