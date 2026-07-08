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永豐金H1稅後淨利245億元、年增率94％　EPS 1.69元

▲▼永豐金控。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲永豐金上半年EPS 1.69元。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

永豐金（2890）公布6月稅後淨利為42.59億元，自結累計前6月稅後淨利達245.5億元 ，較前一年度成長94%，累計每股盈餘（EPS）為1.69元，創歷年新高，年化股東權益報酬率達19.02%。

永豐金6月稅後淨利為42.59億元，較前一月下滑4%，差異主因於證券子公司資本利得，減少抵銷銀行子公司獲利成長，永豐銀6月稅後淨利為23.63億元，月增30%，強勁成長主要由利息淨收益與手續費淨收益成長帶動；京城銀行稅後淨利為9.24億元，月增15%，成長係由於單筆大額呆帳回收，並抵銷了部分個案的提存費用；永豐金證稅後淨利為11.04億元，月減43%，獲利減少主因是資本利得較上個月顯著減少。

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永豐銀前6月稅後淨利達135.24億元，年增21%，淨收益成長由利息淨收益及手續費淨收益的增長所帶動，年增長26%、12%；京城銀前6月稅後淨利為37.56億元，扣除一月份京城銀國際租賃處分利得2.88億元後，對金控獲利貢獻則為33.21億元，其中利息淨收益、手續費淨收益與金融交易淨收益成長顯著；永豐金證前6月稅後淨利達73.48億元，年增250%，亦創下歷史同期新高，主要受惠於經紀與泛財管手續費淨收益成長，以及較高的資本利得，手續費淨收益年成長為136%。
 

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