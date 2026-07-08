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東森恩典大樓12月落成倒數　11公尺挑高「國際級迎賓大廳」搶先曝光

▲▼ 東森恩典大樓,林口,地標,綠建築,企業總部,耗資,東森集團,晶華,商辦。（圖／東森集團提供）

▲東森恩典大樓一樓迎賓大廳規劃11公尺挑高、43公尺寬幅無樑柱空間，搭配96mm高規格鍍膜膠合玻璃，打造明亮開闊的國際級企業總部門面。(圖／東森購物提供，下同）

財經中心／綜合報導

歷時多年規劃與興建，林口即將添一座國際級企業新地標！東森集團斥資150億元打造的「東森全球營運企業總部——恩典大樓」，預計今年12月於林口正式落成啟用。企業總部一樓迎賓大廳採用全台唯一盧森堡製、厚達96mm的超厚鍍膜膠合玻璃，搭配11公尺挑高、43公尺寬幅無樑柱空間，不僅打造大面採光與通透明亮的迎賓場域，也將隔熱降溫、節能減碳等ESG理念融入整體建築設計。

東森恩典大樓由日本設計公司Nihon Sekkei操刀，從外觀比例、門廳尺度到建材選用，皆以國際級企業總部為標準。公開商辦案例中，標準辦公樓層常見中空複層Low-E玻璃約為8+12+8mm、總厚度約28mm，一般玻璃帷幕牆常見單片玻璃厚度多介於6mm至12mm。相較之下，東森恩典大樓一樓迎賓大廳採用全台唯一、來自盧森堡的96mm超厚鍍膜膠合玻璃，不僅遠高於一般商業玻璃帷幕規格，也代表從製造、運輸、吊裝到結構整合，皆具備高度技術門檻。

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▲▼ 東森恩典大樓,林口,地標,綠建築,企業總部,耗資,東森集團,晶華,商辦。（圖／東森集團提供）

▲相較一般商辦的玻璃規格，東森恩典大樓迎賓大廳特別採用全台唯一、來自盧森堡的96mm超厚鍍膜膠合玻璃，以高規格建材打造國際級企業總部門面。

大面積玻璃向來是建築外觀的一大亮點，而恩典大樓更進一步將玻璃轉化為採光與節能設計的重要元素。白天可大量引入自然光，降低室內照明需求，讓空間維持明亮開闊。鍍膜膠合玻璃則有助阻隔日曬熱能進入室內，減輕空調負擔，在保有通透視野的同時，也兼顧隔熱、降溫、採光與使用舒適度。

對東森而言，恩典大樓不只是全球營運總部，更是一座面向上千萬會員、貴賓及城市的迎賓大門。從一樓大廳開始，建築不再只是冰冷的鋼骨與玻璃，而是讓人感受到光線、尺度、溫度與尊榮感的第一個場景。未來無論是會員到訪使用、企業接待、加盟商、經銷商、全球員工培訓、國際貴賓參訪、國際型會議，或家庭前往餐飲、住宿、三代同堂、展演及休閒空間，大廳都將成為進入恩典大樓的第一個記憶點。

東森集團表示，高規格建材並非單純追求豪華外觀，而是希望將資源投入民眾、會員及貴賓真正能感受到的細節上。由於恩典大樓並未對外出租，而是作為全集團企業、全球上千家加盟商及上千萬會員共同使用的場域，傳統高樓大廳常因石材、鋼構與樑柱帶來壓迫感，恩典大樓則以11公尺挑高拉開空間尺度、43公尺寬幅延展視野，再透過大面積超厚玻璃引入自然光，讓來訪者一踏入大廳，即能感受到明亮、開闊、安定且賓至如歸的氛圍。

頂級建材的背後，也展現東森打造新總部的價值與決心。恩典大樓從規劃到施工，歷經國際局勢變動、戰爭、通膨、原物料價格上漲及營造成本攀升等挑戰，總投資金額從原先預估約70億元一路增加至150億元，為追求世界頂級建築標竿，成本幾乎翻倍。即便如此，東森仍維持高規格設計與建材標準，希望外界看見的不只是一般出售、出租的大樓，而是集團布局、邁向全球營運總部的重要資產。

除了迎賓大廳，恩典大樓整體規劃也展現複合式企業總部格局。大樓座落新北市林口A9捷運站旁，樓高199公尺，加計林口台地高度251公尺後，整體高度約達450公尺，未來將整合辦公、酒店、商務、文創、媒體娛樂及會員服務等功能，包含萬坪級AI智慧辦公室、可容納3000人的展演廳、頂級餐飲、健身房、游泳池、450米景觀台，以及健康美容服務會館，成為東森集團全球營運總部與媒體娛樂產業新基地。

▲▼ 東森恩典大樓,林口,地標,綠建築,企業總部,耗資,東森集團,晶華,商辦。（圖／東森集團提供）

▲東森恩典大樓距離林口交流道200公尺，開車至桃園機場約20分鐘，並規劃1000個停車位。

東森恩典大樓不只追求建築外觀與企業總部氣勢，更以永續、節能、智慧管理及使用者健康為目標，將綠建築思維納入整體規劃，目標申請台灣綠建築標章、智慧建築標章、美國LEED綠建築標章及WELL健康建築標章等四大認證，涵蓋節能減碳、智慧營運、國際永續標準及健康舒適等面向。東森集團表示，爭取相關建築標章，不只是為了取得認證，更希望透過節能減碳、自然採光、智慧化管理與健康舒適的空間設計，打造符合國際趨勢的企業總部。

隨著12月落成倒數，恩典大樓陸續也將揭開更多亮點，包括大樓外部景觀將種植12棵百年羅漢松、高空景觀平台「450台灣之眼」、進駐的晶英酒店，以及晶華體系五星級美食晶華軒、三燔、Robin's牛排餐廳，也包括會員專屬的頤宮、渡邊、米其林餐飲等規劃。從一樓96mm超厚玻璃開始，外界也將看見恩典大樓如何將建築美學、ESG節能、景觀綠意、頂級餐旅與企業總部機能緊密整合，打造成北台灣最受矚目的新地標。

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關鍵字： 東森恩典大樓林口地標綠建築企業總部耗資東森集團晶華商辦

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