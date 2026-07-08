上詮「千金股重摔 5成獲外資加持觸漲停」　提前開獎6月獲利持平

▲上詮提前公布6月獲利。（圖／翻攝官網）

記者巫彩蓮／台北報導

股價沈寂已久光通訊股上詮（3363）連2個交易日觸漲停，一掃二個半月前從千金股重摔 5成至本月初力保500元價位，隨著籌碼沈澱，獲外資欽點「明年獲利暴增20倍」攻勢再起，連2個交易日觸漲停價，也由於股價波動大，公司被要求提前公布6月獲利，單月賺100萬元，比去年同期相較持平表現。

上詮今日以上漲53元或9.03%、640元作收，盤中一度飆至645元漲停價，統計從4月底史高1065元跌至7月初此波低點529元，跌掉5成，跌深反彈，加上法人看好前景，本月初股價已反彈漲1成。

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光通訊股受惠於 AI 傳輸需求持續強勁，加上輝達（NVIDIA） 預計於於今年下半年推出共同封裝光學 (CPO) 交換器，美系外資證券看好上詮掌握CPO交換器FAU（光纖陣列單元）商機，預估2025～2030年淨利年複合成長率高達250%，首評「買進」，估合理股價864元，帶動上詮股價強勢反攻。

美系外資估上詮明年將迎來獲利爆發期，2027年每股稅後純益（EPS）達17.83元，較今年暴增20倍；2028年EPS再增至50.03元。

上詮自結6月單月營收1.57億元，年減16%，稅後純益100萬元，每股賺0.01元，與去年同期持平。

