借錢炒股注意！央行緊盯槓桿升溫　理財週轉金占比快速衝高

▲央行盯上借錢炒股，圖為總裁楊金龍。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

央行總裁楊金龍明（9）日將赴立法院財委會進行專題報告，會前書面報告中特別點名，台股交易熱絡下，民眾擴大借貸從事理財活動，銀行對個人理財週轉金貸款及證券商放款明顯成長，央行後續會密切關注股市融資槓桿變化，以及銀行資金流入股市情形。

央行報告指出，今年以來 AI 題材帶動台股人氣升溫，全球科技巨頭持續擴張 AI 資本支出，台廠相關供應鏈受惠，投資人對台股前景樂觀，帶動台股至7月7日上漲至 45479 點，較去年底大漲 57%；上市櫃股市日平均成交值在7月1日至7日期間攀升至1兆4418億元，較去年底增加133%。

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隨著台股交投熱絡，資金槓桿也同步升溫。央行表示，國人積極向銀行及證券商借入資金，以增加投資規模、放大收益，帶動銀行對個人理財週轉金貸款、證券商對客戶融通總餘額明顯成長；銀行對證券期貨及金融輔助業放款餘額也持續攀升。

值得注意的是，銀行對個人理財週轉金貸款占總放款比重已明顯拉高。央行資料顯示，該比重由2022年1月底的 7.07%，升至2025年1月底的9.15%，今年 5 月底更進一步升至11.29%，顯示民眾透過銀行資金投入理財活動現象升溫。

央行也提到，依現行監理架構，資本市場及個別金融機構監理屬金管會職掌；金管會已密切關注相關現象，除對證券商資金來源與運用訂有雙向風險控管機制，也持續監控銀行理財型房貸、股票質押及信用貸款等授信業務的貸款金額與逾放比率變化。

此次央行專題報告主題為「股市、通膨、匯率與房市多重風險中，中央銀行中長期因應策略與政策工具」。央行強調，未來會密切關注股市融資槓桿變化及銀行資金流入股市情形，銀行也應留意相關信用擴張及風險控管。整體來看，台股行情受 AI 題材帶動快速升溫，但借貸投資同步擴張，已成央行關注金融穩定的重要警訊。