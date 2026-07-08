載板三雄股價回神！6月營收齊旺　欣興連4月創高

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
受惠於人工智慧（AI）伺服器、高效能運算（HPC）需求持續升溫，加上ABF載板價格調漲效益發酵，載板三雄6月營收同步繳出亮眼成績，欣興（3037）6月營收再創歷史新高，連續4個月刷新紀錄，南電（8046）寫下近3年半單月新高，景碩（3189） 6月營收也是連3 個月締造新高。
載板三雄此前研究機構SemiAnalysis點名輝達最新機櫃「Kyber」架構因PCB設計不佳恐延後問世、引發包含載板在內PCB股價重挫，不過今日（8日）股價全面回升，在處置中景碩收755元漲停價，南電盤中也一度攻漲停，終場以上漲75元或7.28%、1105元作收；欣興收漲23元或2.74%、863元作收。
欣興6月合併營收148.97億元，月增5.95%、年增36.31%，再度改寫單月歷史新高，已連續4個月刷新紀錄；第2季合併營收428.89億元，季增14.53%、年增32.11%；累計今年上半年營收803.36億元，年增28.42%。
法人指出，欣興受惠AI伺服器、高階網通及高效能運算需求持續擴大，帶動ABF載板出貨暢旺，加上產品價格調漲逐步反映，有助推升營收表現。
景碩6月合併營收42.2億元，月增0.6%、年增32.3%；第2季營收124.96億元，季增1253%、年增30.66%；累計上半年營收236.01億元，較去年同期成長29.79%。
法人認為，隨著AI相關晶片需求持續增加，高階ABF載板需求穩健，加上消費性電子市場逐步回溫，也有助景碩今年營運動能延續。
南電則受惠ABF載板價格調漲及AI相關需求帶動，6月合併營收46.8億元，年增達50%，創下近3年半單月新高；第2季累計營收135.75億元，也寫下近14季以來最佳表現。
市場普遍認為，今年AI應用持續擴大，帶動ABF載板供需結構改善，加上高階產品供給仍相對吃緊，載板廠營運可望持續受惠。
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