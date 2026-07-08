載板三雄股價回神！6月營收齊旺 欣興連4月創高

受惠於人工智慧（AI）伺服器、高效能運算（HPC）需求持續升溫，加上ABF載板價格調漲效益發酵，載板三雄6月營收同步繳出亮眼成績，欣興（3037）6月營收再創歷史新高，連續4個月刷新紀錄，南電（8046）寫下近3年半單月新高，景碩（3189） 6月營收也是連3 個月締造新高。

上詮「千金股重摔 5成獲外資加持觸漲停」 提前開獎6月獲利持平

股價沈寂已久光通訊股上詮（3363）連2個交易日觸漲停，一掃二個半月前從千金股重摔 5成至本月初力保500元價位，隨著籌碼沈澱，獲外資欽點「明年獲利暴增20倍」攻勢再起，連2個交易日觸漲停價，也由於股價波動大，公司被要求提前公布6月獲利，單月賺100萬元，比去年同期相較持平表現。

永豐金H1稅後淨利245億元、年增率94％ EPS 1.69元

永豐金（2890）公布6月稅後淨利為42.59億元，自結累計前6月稅後淨利達245.5億元 ，較前一年度成長94%，累計每股盈餘（EPS）為1.69元，創歷年新高，年化股東權益報酬率達19.02%。

零股開盤交易時間提前至9時 證交所：今年底前上路

證交所董事長林修銘今（8日）在財委會答詢立委質詢時表示，零股 9 點開盤交易將在年底前上路，另規劃撮合自 5 秒縮短至 1 秒，最快明年 7 月上路。

被動元件強震盪 禾伸堂觸漲停超車龍頭國巨

近兩個月股價翻倍漲被動元件族群，獲利了結賣壓出籠，今（8）日國巨*（2327）、禾伸堂（3026）兩檔高價指標股上沖下洗，而禾伸堂挾著6月營收成長題材，上攻953元漲停價位，超車國巨*成為被動元件族群股王，其他個股股普遍拉回整理格局。

14萬人揪心 富邦00405A刷掛牌新低

資產規模243億元、受益人數14.2萬人季配型主動富邦台灣龍耀ETF（00405A）於6月9日以9.11元掛牌，6月22日一度上攻9.88元，由於台股進入歷史高檔，漲多AI股展開沽值調整，今（8）日開平走低，最低跌至8.5元新低，跌幅1.7%，截至10點成交量約4.6萬多張。

台塑四寶撐盤！強勢股南亞出關秒填息亮燈 中石化放量刷漲停

南亞（1303）於今（8）日處置結束出關首日除息，為台塑四寶除息秀壓軸，每股配發現金股利為0.8元，今除息參考價165.7元，以167.5元開出，秒填息之後，就直奔182元漲停價位，其他三寶也紅盤之上，扮演撐盤要角，而中低價中石化（1314）轉型特化、資產開發雙重題材發酵，早盤一度上攻漲停價位。

快訊／記憶體威剛入股 琉園一度亮燈漲停

記憶體大廠威剛（3260）7日宣布，董事會決議以每股現金新臺幣24元，公開收購琉園股份有限公司（9949）普通股，今日琉園股價也飆漲停，來到31.2元，不過隨即翻黑。

強颱巴威來勢洶洶 3產險公告旅平險停止受理

強颱巴威來勢洶洶，產險業旅平險異動陸續公告，《ETtoday新聞雲》調查，包括新安東京海上產險、國泰產險、旺旺友聯產險都已先向外公告暫停受理投保細節，呼籲有意出遊的民眾要注意承保、理賠是否有異動。

台股延長交易時間 金管會主委：暫不實施、非現在優先事項

外界日前關切，台股交易時間是否可能從下午1時30分延長到3時30分，金管會主委彭金隆今天表示，目前暫不實施交易時間延長，這並非現在優先事項，也無時間表。市場有多元的參與者，在沒達成社會共識前不會推動。