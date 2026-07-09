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想月領1萬元股息！股魚試算00929約81萬可達標　比0056、00878、00919組合少花近30萬本金

財經中心／綜合報導

高股息ETF近年成為投資人打造被動收入的重要工具，投資達人股魚近日發文指出，若以「每月領取1萬元股息」為目標，透過0056、00878、00919三檔季配息ETF搭配成月月領息組合，約需準備110萬元本金；但若改以一檔月配息00929布局，依最新配息估算，所需本金約81萬元，等於可減少近30萬元資金投入，對資金有限的小資族及希望提高資金使用效率的存股族而言，更具高性價比。

台灣物價水準年年攀升，薪資成長速度未必跟得上通膨壓力。股魚指出，近期蘋果調漲產品價格後，許多人更明顯感受到，除了日常用品變貴，連3C產品也迎來一波通膨。在物價壓力愈來愈有感的環境下，與其期待政府政策協助降低生活負擔，不如主動替自己建立一條能持續流入的現金流。這筆錢不論用來補貼房貸、車貸或日常開銷，都有助於減輕生活壓力，也能作為長期資產配置的一部分。

至於該如何開始規劃？股魚建議，投資人可採取漸進式目標，不必一開始就設定要完全取代月薪，因為目標若太遙遠，往往容易半途而廢。因此，可先以「每月1萬元」作為第一階段目標，待建立穩定現金流後，再逐步提升至每月2萬元、3萬元，較容易持續執行。

股魚進一步試算，若想月領1萬元、全年領取約12萬元股息，以市場高股息ETF常見年化配息率約8%至10%估算，至少需要準備約120萬至150萬元本金。舉例來說，以0056、00878及00919三檔常見季配息ETF平均配置，年化殖利率約10.9%，約需110.1萬元本金，即可達成每月約1萬元股息收入。


▲▼ ETF,投資,高股息,00929,配息,小資,理財。（圖／股魚臉書）

不過，股魚認為，與其自行搭配多檔季配型ETF來達成月月領息，不如直接利用月配息的00929，因為該檔ETF今年在科技股大行其道的環境下，交出績效與股利雙增長的成績單，表現不亞於市值型或主動式ETF。

根據00929最新公告，每受益權單位預估配發0.38元，創下歷史新高。若以近期股價約30.78元估算，年化配息率約14.8%。股魚以此試算，若以每月領取1萬元股息為目標，投資00929約需81萬元本金，相較三檔高股息ETF組合約110萬元，可減少近30萬元資金投入。

除了配息表現亮眼外，00929今年以來績效也相當突出。股魚指出，統計至6月30日，0056今年以來績效為47.8%、00878為58.0%、00919為40.6%；若三檔各配置三分之一，合併績效約48.8%。相較之下，00929不必費心「三合一」搭配，單一檔ETF績效即達72%，顯示在科技股表現強勢的市場環境下，00929不僅能提供月月現金流，也具備資本利得表現。
▲▼ ETF,投資,高股息,00929,配息,小資,理財。（圖／股魚臉書）

此外，針對投資人最關心的「0.38元配息能維持多久？會不會下個月就縮水？」股魚指出，截至7月3日，00929資本損益平準金高達15.79元，代表這次換股可能累積相當深厚的資本利得。他認為，在這筆「財庫」支撐下，即使未來市場出現震盪，若以每次配發0.38元估算，00929後續配息仍具備一定底氣與續航力。

整體來看，股魚認為，00929兼具「月月現金流」與「豐厚底氣」，對想提早建立每月1萬元配息、降低生活壓力的投資人而言，是一項聰明的高效率工具，能少走近30萬元本金的冤枉路。

關鍵字： 股魚股息ETF高股息月配息

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