2026善愛嘉年華首度進駐科教館　感受愛、心靈與科學同行

▲左起巨蛋展覽公司林則瑞副總經理、 財團法人譚聖道慈善基金會譚成育董事長、台北金融研究發展基金會周吳添董事長、社團法人小樹傳愛協會陳俊秀副理事長、國立台灣科學教育館劉火欽館長、小樹傳愛協會發起人Dammy老師、台灣賽珍珠社會福利基金會陳杰昇執行長、林維吾文教基金會林建村董事長、南港展覽館前主任羅明植、延伸行銷公關公司何濟威執行長在記者會上合影。（圖／小樹傳愛協會提供）

記者張佩芬／台北報導

AI快速發展，讓世界變得更便利，卻也讓人與人之間的情感連結面臨新的挑戰。科技可以提升效率，而愛與陪伴，仍是孩子成長、家庭幸福與社會信任最重要的力量。社團法人小樹傳愛協會今日舉辦「2026善愛嘉年華《感受愛——心靈與科學同行》」啟動記者會，宣布第五屆善愛嘉年華將於8月14日至16日在國立台灣科學教育館舉行。

小樹傳愛協會以「喚醒每個人心中愛與被愛的能力」為使命，相信真正的教育，不只是知識的累積，更是生命的陪伴；真正的幸福，不只是擁有，而是懂得感受愛、分享愛。善愛嘉年華因此不只是一場親子公益活動，更是一場愛的文化行動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

善愛嘉年華也是協會推動「幸福三部曲」的重要一環。第一部曲「傳愛進校園—心愛自己7堂課」，陪伴孩子建立自我價值；第二部曲「善愛嘉年華」，透過沉浸式體驗，讓家庭共同感受愛；第三部曲「357擁抱心運動——家庭連結行動」，鼓勵家庭連續3週、21天，每天5分鐘用心傾聽、7秒心對心擁抱，讓愛真正回到家庭。

從南港展覽館到科教館，一場被愛陪伴長大的活動，小樹傳愛協會表示，「善愛嘉年華」一路走來並不容易。過去四年，在外貿協會長期陪伴，以及黃志芳董事長的支持鼓勵下，活動逐步成長，累積陪伴超過7萬人次的親子、志工與學童參與「善愛嘉年華」。

活動陪伴超過1300位偏鄉、新住民及弱勢家庭孩子參與FUN暑假善愛營。許多孩子第一次走進大型展館、第一次勇敢分享自己，也重新感受到被理解、被肯定與被愛。許多校長與老師也分享，孩子變得更有自信、更願意與人互動，展現不同以往的成長。

今年適逢國立台灣科學教育館70週年，善愛嘉年華首次移師科教館舉辦，象徵心靈教育與科學教育的跨域合作。小樹傳愛協會表示，科學幫助孩子探索世界，心靈教育陪伴孩子探索自己，希望透過「心靈與科學同行」，培養面對未來最重要的能力──理解自己、理解他人，以及建立良好的人際連結。

今年活動也將攜手賽珍珠基金會，邀請更多新住民及弱勢家庭共同參與。現場規劃心靈探索、家庭連結、善善聯手、科學體驗、樂高創想、童玩時光、音樂共鳴及親子同樂等八大主題，希望透過寓教於樂的沉浸式體驗，讓每位參與者都能感受愛、分享愛。

小樹傳愛協會表示，當一個孩子感受到愛，就更有力量相信自己；當一個家庭願意重新傾聽、陪伴、肯定與擁抱，幸福就會從家庭開始，持續向外傳遞。期待透過善愛嘉年華，陪伴更多人一起感受愛，讓愛成為生活的日常，讓幸福成為社會的文化。