台灣疫後房價狂飆86%　央行：房市管制不鬆手

▲賞屋示意照，非指當事物件。（圖／記者項瀚攝）

記者陳瑩欣／台北報導

央行總裁楊金龍明（9）日將赴立法院財委會進行專題報告，會前央行書面說明揭露最新房市觀點。央行指出，雖然房市交易降溫、房價漲勢減緩，但國內房價修正有限，民眾購屋負擔仍重，因此6月理事會維持現行選擇性信用管制措施。

最受關注的是，央行在報告中直指，從疫情以來主要經濟體房價表現來看，台灣累計房價漲幅仍最大。依信義房價指數統計，台灣名目房價較2019年第4季大漲86.0%，實質房價也上漲65.8%；若依國泰房價指數，台灣名目房價同期間也上漲74.5%，實質房價上漲55.6%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

央行認為，雖然自今年3月適度調整全國自然人第2戶購屋貸款成數上限後，本國銀行辦理無自用住宅民眾購屋貸款占購置住宅貸款比率持續增加，都更危老重建貸款占建築貸款比率也趨升，但民眾看漲房價預期心理仍緩，房市交易降溫，房價漲勢減緩。

不過，房價漲勢放慢不代表購屋壓力明顯減輕。央行示警，國內房價修正有限，民眾購屋負擔仍重；報告並列出主要國家及主要國際城市房價所得比，顯示台北房價所得比達14.6倍，新北也達12.4倍，高於不少主要城市。

央行也提到，今年5月底全體銀行不動產貸款占總放款比率，也就是不動產貸款集中度，由2024年6月底高點37.61%降至35.17%。不過，央行進一步說明，這段期間不動產貸款餘額仍持續增加，只是其他放款餘額增幅更大，才使集中度下降。

資料顯示，2024年6月底至今年5月底，全體銀行不動產貸款餘額由13.95兆元增至15.25兆元，增加1.30兆元；其中，無自用住宅購屋貸款由6.35兆元增至7.61兆元，增加1.26兆元，都更危老貸款也由0.63兆元增至0.85兆元。

央行強調，採取選擇性信用管制措施，是為防範銀行信用資源過度集中不動產市場，並引導信用資源流向生產事業實質活動所需資金。央行後續仍將持續檢視各銀行內部控管不動產貸款總量情形，並關注信用資源流向生產事業實質活動狀況，滾動檢討信用管制措施執行成效。

央行此次專題報告題目為「股市、通膨、匯率與房市多重風險中，中央銀行中長期因應策略與政策工具」。從書面內容來看，央行雖承認房市交易降溫，但在房價修正有限、購屋負擔仍重，以及不動產貸款餘額仍增加的情況下，房市信用管制短期仍難明顯鬆綁。