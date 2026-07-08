外資調節台股379億元、連5賣　買賣超前10大一次看

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

昨（7）日美股四大指數悉數收黑，費半指跌幅達4.65%，南韓股市去槓桿壓力，今（8）日台股呈現上沖下洗震盪整理格局，終場在台積電（2330）穩盤下收紅，外資賣超379.49億元，連續五個交易日站在賣方，大舉調節中石化（1314）5.6萬多張，居外資賣超第一名個股。

今日台股上漲255.3點或漲幅0.56%，以45734.41點作收，成交量再縮至兆元以下，為9606億元。

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根據證交所統計資料顯示，外資賣超379.49億元，合計五個交易日賣超金額達2850.14億元；投信買超119.61億元；自營商賣超169.43億元，當中自行買賣賣超33.43億元，避險操作賣超136億元，合計三大法人賣超429.31億元。

今日外資賣超前十大個股、張數，分別為中石化5萬6086張、至上（8112）1萬6123張、台化（1326）1萬5203張、佳世達（2352）1萬3734張、中華電（2412）1萬3492張、新纖（1409）1萬3303張、遠東新（1402）1萬2141張、東元（1504）1萬554 張、京元電子（2449）1萬504張、中信金（2891）1萬483張。

今日外資買超前十大個股、張數，分別為長榮航（2618）6萬1858張、聯電（2303）2萬3076張、第一金（2892） 買超2萬1282張、宏碁（2353）1萬6100張、永豐金（2890）1萬4113張、玉山金（2884）1萬3981張、合庫金（5880）1萬3774張、群創（3481）1萬3507張、凱基金（2883）1萬3077張、三商壽（2867）1萬2411張。

