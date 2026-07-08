萬海6月營收月增17.11%、年增32.70%　上半年增6.39%

▲萬海航運6月營收月增17.11%、年增32.70%。（圖／萬海提供）

記者張佩芬／台北報導

萬海航運(2615)今(8)日公告6月合併營收為新台幣161.66億元，月增17.11%，年增32.70%；累計全年營收765.41億元，年增6.39%。

公司表示，受惠於6月份運價及貨量同步成長帶動，單月營收已連續第三個月呈現增長趨勢，且表現優於去年同期。市場運價方面，上海出口集裝箱運價指數(SCFI)已連續十周上揚，並穩居高檔區間，顯示整體貨櫃運輸市場需求穩健，運價具備良好支撐力道。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨著市場需求持續升溫，各大航商陸續實施綜合費率調漲(GRI)及旺季附加費(PSS)，以反映旺季運輸需求增長。另一方面，市場運力供給仍受到中國華中北，以及新加坡、可倫坡等主要轉運港口壅塞影響，使船舶周轉效率受到限制，進而抑制有效運力釋出。在需求穩健成長、供給面相對受限的情況下，市場運價將持續維持走強態勢。

此外，萬海先前因中東局勢受影響而滯留波斯灣之船舶，現已全數重返船隊服務。公司於5月及6月陸續接收並投入營運之節能新造船，包括1艘7000箱(20呎櫃)級船舶及2艘8700箱級船舶，不僅進一步提升船隊運能與營運效率，也有助於掌握旺季商機，在市場需求熱絡之際提供客戶更穩定且優質的運輸服務。公司將持續關注全球經濟發展、地緣政治情勢及市場供需變化，適時調整船隊部署與航線規劃，以維持營運韌性並提升整體競爭力。