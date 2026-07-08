Gogolook獲網銀國際投資　看好AI防詐新商機

▲Gogolook獲網銀國際策略性投資。（圖／Gogolook提供）

記者巫彩蓮／台北報導

全球信任科技服務商 Gogolook（6902）於今（8）日宣布獲泛娛樂集團「網銀國際」策略性投資，強化 Gogolook 股東結構。網銀國際日前於公開市場取得持股，共4888張，約占已發行股數13.75%，成為單一最大股東。雙方期盼共同推動海內外市場的策略合作，為下一階段的創新與成長開拓新領域。

做為台灣泛娛樂產業的指標性企業，網銀國際業務涵蓋線上遊戲、數位娛樂內容、影視娛樂、金流服務與票務服務，並具備強大的大型會員平台營運底蘊。亦長期投入尖端資安防護、帳號安全識別、風險監測與平台治理，累積了豐富的數位安全與卓越的治理經驗，更是台灣數位娛樂與金流生態系的指標性龍頭；而Gogolook持續以AI技術為核心，發展消費者防詐、企業端防詐與金融科技等三大業務，已成功拓展海外市場。未來Gogolook 有望結合網銀國際完整的產業生態系與商業資源，深化產品服務場景與海外市場發展機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Gogolook 共同創辦人暨董事長鄭勝丰表示，隨著 AI 時代來臨，數位信任已成為所有數位服務的重要基礎設施，網銀國際在大型會員平台營運、數位內容服務及生態系建構方面具備豐富經驗，雙方未來在各自龐大的用戶基礎與生態系上探索合作機會，為Gogolook旗下防詐與數位信任服務開創更多應用場景與新用戶，加速產品滲透與市場拓展，進一步提升營運規模與獲利能力。



