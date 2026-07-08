中信銀攜手另類資產管理機構EQT　引進增值型基建投資策略

▲中信銀引進增值型基建投資策略。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

中信銀行深耕高資產財富管理領域，今（8）日宣布攜手全球頂尖另類資產管理機構瑞典殷拓集團（簡稱「EQT」），獨家引進增值型基礎建設投資策略，根據中信銀行與波士頓顧問公司（Boston Consulting Group, BCG）合作《2026台灣超高資產客群財富洞察報告》，預估2029年高資產客群將成長至15.5萬人，因此順勢推出全球另類資產配置方案，為符合資格之高資產客戶提供更多元的投資策略選擇。

金管會自2022年開放銀行業者以信託方式投資「未具證券投資信託基金性質之境外基金」，並於去年高雄資產管理專區開放試辦，中信銀行陸續與國際頂尖另類資產管理機構合作。

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為擴大接觸全球另類資產投資機會，中信銀、EQT合作推出的增值型基礎建設投資策略，主要看好全球結構性改變的投資商機，鎖定數位基礎建設、能源轉型及交通運輸等具政策支持與產業轉型優勢的新世代領域，引領投資人掌握歐洲淨零碳排政策帶來之能源效率投資機會、生成式人工智慧（Artificial Intelligence, AI）帶動的資料中心算力需求，以及儲能與能源韌性等長期資本增值機會。

EQT於1994年瑞典成立，為全球規模最大的私募市場機構之一，管理資產規模達2700億歐元。EQT承襲北歐傳統並具備全球化思維，30餘年來持續在不同區域、多元產業與策略中，持續深耕企業發展與價值創造。基礎建設方面，EQT專注於增值型（Value-add）投資策略，透過主動參與企業經營，創造並提升企業價值。

