群聯6月營收248.53億元、年月雙增　單月、上半年營收同創歷史新高

▲群聯執行長潘健成。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

記憶體大廠群聯電子（ 8299）今日公佈2026年6月份營運結果，合併營收為新台幣248.53億元，月成長9%，年成長超過300%，刷新歷史單月新高；年度累計至6月份營收達新台幣1088.55億元，年成長超過240%，同樣刷新歷史同期新高，且為群聯合併營收首度突破新台幣千億元。

群聯電子執行長潘健成表示：「隨著AI基礎建設持續擴充，以及生成式AI逐步由模型訓練走向大規模AI推論（AI Inference）應用，全球對NAND儲存的需求仍維持高度成長，市場供需依舊相當緊俏，尚未看到明顯舒緩跡象。我們觀察到，來自雲端服務供應商（CSP）及AI相關客戶的訂單需求依然穩健，部分專案的訂單能見度甚至已延伸至2027年上半年，也再次印證AI時代下，資料量的持續累積正帶動儲存需求長期成長，而高效能、高可靠度的企業級儲存基礎建設，將成為支撐AI生態系發展的重要關鍵。」

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潘健成指出：「另一方面，群聯持續透過技術創新與長期Design-in策略深化各項高附加價值市場布局。今年6月份Mobile Controller出貨量較去年同期大幅成長47%，即使全球智慧型手機市場整體出貨預估仍呈現下滑，我們在行動裝置市場的市占率仍持續提升；同時，PCIe SSD Boot Drive (開機碟) 產品年增率更達5,600%，反映通用伺服器、AI伺服器及AI Networking等市場需求持續強勁。相較之下，以價格競爭為主的Retail儲存市場已非群聯長期發展重心，未來Retail相關產品營收占比預期將持續下降至5%以下；而受惠於AI基礎建設快速擴張，企業級SSD及各項高附加價值AI儲存解決方案的營收貢獻可望持續提升，也將成為推動群聯未來成長的重要動能。」