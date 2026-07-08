冠星-KY第二季營收創歷史新高　有望切入日本品牌

▲冠星-KY董事長林錦茂。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

紡織廠冠星-KY（4439）公布6月營收8.6億元，月增9.3%、年增28.2%，累計第二季營收23.3億元，創歷史新高。董事長林錦茂表示，成長動能主要來自既有核心客戶訂單持續放量，公司在國際客戶的滲透率提升，宣告獲利將重回常軌。

冠星經營穩健，多年來獲利一個股本以上，第一季每股純益2.59元，年增26.3%，復甦態勢明顯。公司主要業務是棉混紡針織布，開發出的布料資料庫，並透過3D模擬技術，協助客戶縮短決策時間，最大優勢是快速反應，常與國際大廠共同開發。

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冠星公司淨值高達92.78元，目前股價與淨值接近，股價淨值比約只有1倍。根據法說會資料，第一季的客戶分布以Adidas占營收33%居冠、其次是GAP28%、PUMA10%，以及A&F、AEO。公司進行垂直整合布局，傳出好消息，此次合作冠星有望藉此切入日系品牌供應鏈，補強日系客戶板塊，加速轉型為一站式服務解決方案提供者。

冠星長期深耕天然短纖布料領域，東南亞布局15年餘，較同業更早完成越南及柬埔寨兩間自有工廠，越南廠月均產能已達250萬磅，這一兩年內會全開到400萬磅。下半年資本支出維持穩定，聚焦現有產能的效益最大化，在全球供應鏈多元化趨勢持續發酵下，公司在東南亞的領先地位，可承接品牌客戶的轉移產地需求。

林錦茂表示，紡織業是人類的必需品，不會有大起大落的周期，只會有潮流的改變。冠星從運動布料起家，順應運動時尚化趨勢持續擴展客群，從純運動品牌延伸至Gap、Old Navy等時尚品牌，加上垂直整合下游成衣的新布局，全品項、多基地、一站式服務的長期目標正逐步成形。