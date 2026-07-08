快訊／川普一句話嚇壞市場！美股早盤倒一片　道瓊重挫逾500點

▲川普稱與伊朗停火已結束，市場避險情緒升溫，美股三大指數開盤走低。（圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

美股今（8）日開盤走低，美國總統川普在北約峰會前表示，與伊朗的停火協議「已經結束」，並預告可能再度發動攻擊，市場擔憂中東衝突升溫，避險情緒升高，拖累美股三大指數早盤全面下挫，國際油價則應聲大漲。

根據最新盤中資訊，道瓊工業指數報52408.12點，下跌517.03點，跌幅0.98%；那斯達克指數報25735.54點，下跌83.15點，跌幅0.32%；標普500指數報7460.63點，下跌43.22點，跌幅0.58%。不過，費城半導體指數逆勢走揚，報12414.7點，上漲114.2點，漲幅0.93%；台積電ADR報434.09美元，上漲1.52美元，漲幅0.35%。

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川普稍早表示，「我認為停戰已經結束，我不想與他們打交道，他們是人渣。」此番談話使市場重新評估中東地緣政治風險，投資人擔憂若美伊衝突再度升高，恐衝擊能源供應與通膨預期。

國際油價明顯反應緊張情勢，布蘭特原油報每桶78.4美元，大漲4.2美元，漲幅5.66%；紐約輕原油報73.52美元，上漲3.08美元，漲幅4.37%；WTI西德州原油報74.2美元，上漲3.8美元，漲幅5.39%。

其他市場方面，截稿前恐慌指數VIX報17.24，上漲6.88%，顯示市場波動預期升高；美國10年期公債殖利率報4.575%，小漲0.018個百分點。美元指數報101.09，小漲0.07%；黃金則反向走低，報每盎司4086.75美元，下跌70.65美元，跌幅1.7%。加密貨幣同步承壓，比特幣報61909.9美元，下跌2.23%，乙太幣報1742.12美元，下跌1.63%。