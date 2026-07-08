快訊／美股開盤「費半指數逆勢漲」！聯電ADR向上衝逾5％

▲美股開盤漲跌不一，費城半導體指數逆勢上漲。（圖／路透）
記者柯振中／綜合報導
美股8日開盤漲跌不一，道瓊工業指數開盤後下跌530.77點或1.00％、標普500指數下跌35.01點或0.47％、那斯達克指數下跌65.27點或0.25％。費城半導體指數則是逆勢上漲237.06點或1.93％。
至於ADR的部分，台積電ADR上漲3.27元或0.75％、聯電ADR上漲1.30元或5.54％、日月光ADR上漲0.23元或0.58％。
▲美股開盤漲跌不一，費城半導體指數逆勢上漲。（圖／路透）
記者柯振中／綜合報導
美股8日開盤漲跌不一，道瓊工業指數開盤後下跌530.77點或1.00％、標普500指數下跌35.01點或0.47％、那斯達克指數下跌65.27點或0.25％。費城半導體指數則是逆勢上漲237.06點或1.93％。
至於ADR的部分，台積電ADR上漲3.27元或0.75％、聯電ADR上漲1.30元或5.54％、日月光ADR上漲0.23元或0.58％。
關鍵字： 美股行情 ﹑ 費城半導體 ﹑ 台積電ADR ﹑ 聯電ADR ﹑ 金融市場
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證交所、櫃買中心今（8）日公告新增4檔處置股，全都因為漲勢太兇被抓去關，其中已在處置期間的軟體股蔚華科（3055）加重處罰，延長處置期到7月22日，呼籲投資人多加注意。
2026-07-08 17:59
昨（7）日美股四大指數悉數收黑，費半指跌幅達4.65%，南韓股市去槓桿壓力，今（8）日台股呈現上沖下洗震盪整理格局，終場在台積電（2330）穩盤下收紅，外資賣超379.49億元，連續五個交易日站在賣方，大舉調節中石化（1314）5.6萬多張，居外資賣超第一名個股。
2026-07-08 18:08
受惠於人工智慧（AI）伺服器、高效能運算（HPC）需求持續升溫，加上ABF載板價格調漲效益發酵，載板三雄6月營收同步繳出亮眼成績，欣興（3037）6月營收再創歷史新高，連續4個月刷新紀錄，南電（8046）寫下近3年半單月新高，景碩（3189） 6月營收也是連3 個月締造新高。
2026-07-08 17:16
股價沈寂已久光通訊股上詮（3363）連2個交易日觸漲停，一掃二個半月前從千金股重摔 5成至本月初力保500元價位，隨著籌碼沈澱，獲外資欽點「明年獲利暴增20倍」攻勢再起，連2個交易日觸漲停價，也由於股價波動大，公司被要求提前公布6月獲利，單月賺100萬元，比去年同期相較持平表現。
2026-07-08 16:32
永豐金（2890）公布6月稅後淨利為42.59億元，自結累計前6月稅後淨利達245.5億元 ，較前一年度成長94%，累計每股盈餘（EPS）為1.69元，創歷年新高，年化股東權益報酬率達19.02%。
2026-07-08 16:21
證交所董事長林修銘今（8日）在財委會答詢立委質詢時表示，零股 9 點開盤交易將在年底前上路，另規劃撮合自 5 秒縮短至 1 秒，最快明年 7 月上路。
2026-07-08 12:35
近兩個月股價翻倍漲被動元件族群，獲利了結賣壓出籠，今（8）日國巨*（2327）、禾伸堂（3026）兩檔高價指標股上沖下洗，而禾伸堂挾著6月營收成長題材，上攻953元漲停價位，超車國巨*成為被動元件族群股王，其他個股股普遍拉回整理格局。
2026-07-08 11:45
資產規模243億元、受益人數14.2萬人季配型主動富邦台灣龍耀ETF（00405A）於6月9日以9.11元掛牌，6月22日一度上攻9.88元，由於台股進入歷史高檔，漲多AI股展開沽值調整，今（8）日開平走低，最低跌至8.5元新低，跌幅1.7%，截至10點成交量約4.6萬多張。
2026-07-08 10:09
南亞（1303）於今（8）日處置結束出關首日除息，為台塑四寶除息秀壓軸，每股配發現金股利為0.8元，今除息參考價165.7元，以167.5元開出，秒填息之後，就直奔182元漲停價位，其他三寶也紅盤之上，扮演撐盤要角，而中低價中石化（1314）轉型特化、資產開發雙重題材發酵，早盤一度上攻漲停價位。
2026-07-08 11:06
記憶體大廠威剛（3260）7日宣布，董事會決議以每股現金新臺幣24元，公開收購琉園股份有限公司（9949）普通股，今日琉園股價也飆漲停，來到31.2元，不過隨即翻黑。
2026-07-08 10:05
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