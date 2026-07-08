快訊／美股開盤「費半指數逆勢漲」！聯電ADR向上衝逾5％

▲美股開盤漲跌不一，費城半導體指數逆勢上漲。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

美股8日開盤漲跌不一，道瓊工業指數開盤後下跌530.77點或1.00％、標普500指數下跌35.01點或0.47％、那斯達克指數下跌65.27點或0.25％。費城半導體指數則是逆勢上漲237.06點或1.93％。

至於ADR的部分，台積電ADR上漲3.27元或0.75％、聯電ADR上漲1.30元或5.54％、日月光ADR上漲0.23元或0.58％。