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港務公司全面啟動防颱部署　董座周永暉親自主持應變整備會議

▲港務公司周永暉董事長(前排右三)強調各項防颱作為須提前部署。（圖／港務公司提供）

▲港務公司周永暉董事長(前排右三)強調各項防颱作為須提前部署。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

因應巴威颱風逼近，台灣港務公司於今(8)日提前召開「第1次防颱整備會議」。會議由周永暉董事長親自主持，王錦榮總經理率各港口相關主管及同仁透過視訊與會，即時掌握全台各商港的營運狀況與整備進度，全面強化防汛防颱應變作為。

王總經理於會中提醒，各港應密切監控12浬內的船舶動態，勸導船舶儘速離開，並與航港局保持密切聯繫。且本次颱風預定由東北海域經過，北部各港應嚴防長浪，船舶如要出港避風應掌握時效提前出港。

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此外，考量東部地區颱風過後可能出現大量漂流木，請花蓮港預為因應並妥善處置；另針對高雄前鎮漁港的船舶繫纜情形，則請高雄港加強確認，必要時偕同高雄市政府海洋局赴現場檢視，並協請該局督導漁船加強繫纜與防颱整備工作。各港並應強化旅運中心的防颱措施，確保旅運中心及重要設施皆備妥充足抽水設備，並視狀況提前關閉防颱鐵捲門，以維護旅運設施安全、確保颱風過後即早恢復旅客服務。

周永暉於會中特別指示，請各港提前完成各項防颱整備工作，尤其應特別注意船舶繫纜、櫃場貨櫃的堆疊固定及港區各作業區機具的繫固措施。港區在建工程方面應區分為「臨海側或陸域」工程、「有搭設鷹架或無鷹架」工程，依不同工程屬性執行相應的防颱措施。另因應旅(遊)客的相關防颱整備，應於海上颱風警報發布後即關閉各港垂釣區，並避免民眾靠近觀浪，同時應加強宣導藍色公路船舶提前避風。

各港亦應隨時檢視港區防颱整備情形，配合航港局透過AIS系統加強廣播，通知船舶遠離12浬範圍，及早將颱風訊息傳達至海上作業船隻，以利其提早採取避風措施。

周永暉及王錦榮共同叮囑各港現場同仁及港勤公司拖船船員，執行勤務時務必注意自身安全，並隨時與交通部航港局各航務中心保持聯繫；颱風過後，則務必全面盤點港區環境，確認港區作業區或工區無安全疑慮後，始得重啟作業或施工。

目前我國各商港仍維持船舶正常進出，港務公司將持續緊盯颱風最新動態，採取滾動式檢討並適時調整港口管制作業。各港口已陸續展開港區海、陸域巡檢，要求在港船舶加強繫纜並留守足夠人力。

台灣港務公司強調，後續將與航港局、氣象署及海巡署等相關單位保持緊密聯繫，即時掌握精準氣象資訊，全面落實防颱部署，以確保商港設施安全與營運穩定。

關鍵字： 港務公司防颱部署周永暉應變整備會議

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