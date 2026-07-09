益航回歸航運類股後業績進入正向發展　昨日股價漲停、本月內漲逾38%

▲益航擁有11艘散裝船，兩艘建造中。（圖／益航提供）

記者張佩芬／台北報導

益航(2601)在今年6月1日自貿易百貨類股回歸航運類股，當日股價漲停板，收盤價5.76元，本月6日與昨(8)日再創下漲停紀錄，昨日收盤價7.55元。因為7日遭證交所列為注意股，昨公布5月單月歸屬母公司淨利800萬元，EPS0.01元，年增167.26%，進入正向發展。

益航在本月7日遭證交所列入注意股，原因是最近六個營業日累積收盤價漲幅達25.28%，且7月7日成交量為最近60個營業日日平均成交量的8.90倍﹝第三款﹞。7日收盤價為6.87元。

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益航在5月最後一個工作日，5月29日股價是5.24元，到昨日為止上漲44.08%。6月30日收盤價5.45元，到昨日為止漲幅38.53%。

長期追蹤航運類股的法人坦言，還沒關注益航，該公司股價就已經一路往上，估計與公司股本較小，股價低，未來將專注於散裝船運有關。

波羅的海國際航運公會(BIMCO)公布到今年第一季底，貨櫃船訂單佔現有船37%，裕民航運今年5月22日法說會上提出的資訊指出，散裝船新船訂造比率12.5%，遠低於貨櫃船，新船平均交船期超過4年，因此法人估計未來4年散裝船市場的運價穩定性會明顯優於貨櫃船運。

新船訂單比率維持低檔，短期供給成長有限，而約30%船隊船齡超過15年。2027年底，逾半數散裝船船齡將大於15年；2010-2012年交船潮對應的船舶，將於2026-2028年集中進入15年特檢高峰，單次進塢時間可能長達3-4周。

另受EEXI/CII等環保規範及中東戰爭導致油價高漲影響，乾散貨船平均航速較2012年下降約10-12%，顯示船舶營運策略逐步轉向節能與低速航行；船速下降實質上減少有效運力供給，在需求不變下有助吸收部分船舶過剩，對運價

形成結構性支撐；另在環保監管持續強化下，慢速航行可能成為長期常態，意味未來船隊供給增速需高於名目船隊成長，市場才能維持相同運力水準。

益航是第一家股票上市的船公司，目前有11艘散裝船，去年底法說會上介紹，包括2艘輕便型、5艘為巴拿馬系列的Kamsarmax型船與4艘超輕便型船，其中兩艘是簽2年以上的長約、1艘放在聯營池(POOL)，於現貨市場操作，8艘簽有1年或以內的合約。益航在今年4月28日公告子公司訂造兩艘6.45萬噸節能船。

益航今年6月19日股東會通過減資16.29%以彌補虧損。該公司過去虧損主要來自轉投資的大洋百貨-KY(5907)，益航截至去年12月31日止待彌補虧損計1,699,872,544元。益航目前持有的大洋股權，已自58.62%降至29.01%。