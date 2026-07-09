台股大跌別被洗出場　專家只看「寶塔線」：翻紅就買

圖文／鏡週刊

散戶常因1、2天的大跌而恐慌出清，結果隔天股價反轉回彈，只能捶心肝。投資達人莊文宗教戰，善用工具過濾市場雜訊，他用主圖「布林線」搭配副圖「寶塔線」（Tower Indicator），主要原因是寶塔線只專注「收盤價」，能洗掉盤中震盪的干擾，「我只在乎寶塔線有沒有變臉？」當寶塔線「由黑翻紅」，代表空方力道轉弱，該進場了；反之，只要寶塔線尚未翻黑，就持續抱股。

「大盤一片慘綠，可是仍有個股漲停啊！只要從技術指標找出這樣的股票，就不會被大盤拖著走。」採訪這天，台股崩跌逾千點，莊文宗卻老神在在，他強調，做股票不能感情用事，紀律投資最重要，「我只關心『寶塔線』翻黑了嗎？」

莊文宗認為，單看主圖的布林線，容易踩入「假突破」的陷阱，而副圖的寶塔線能過濾掉盤中的雜訊，只專注於收盤價的力道。

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1.黑翻紅（進場訊號）：空轉多

當股價歷經連續下跌後，寶塔線由黑翻紅，顯示買方力道強勢突破前3天高點，表示空方力道轉弱，是真金白銀的黃金進場點。

2、紅線續強（續抱訊號）：洗盤別怕

許多人常因盤中大跌而恐慌，但莊文宗強調，只要寶塔線沒有跌破前3天的最低點，就不會翻黑，「跟著它走，能牢牢抱緊大波段。」

3、平頂翻黑（出場訊號）：多轉空

當寶塔線高檔區出現多個「平頂」且翻黑，代表買方力道衰竭，「不管市場題材多麼誘人，都必須果斷離場。」莊文宗提醒。

「宗哥常說，位階決勝一切，如果進場點錯了，後面做什麼都不對。」58歲的社大學員莊寶玉跟著宗哥學習已2年，「前一陣子看到合庫金寶塔線亮燈，我就進場買進100張，不到2個禮拜下車，賺到8萬多元，晚餐吃龍蝦加菜！」莊文宗的寶塔線，讓學員不再憑感覺猜測，而是跟著明確的訊號，穩穩從股市提款。



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