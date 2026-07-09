台積電跌15元至2450　台股翻紅漲逾116點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數有漲有跌，台股今（9日）以45805.62點開出，指數上漲71.21點，漲幅0.16％。隨後漲勢進一步擴大，一度翻紅漲116.3點至45850.71點，表現溫吞在平盤附近震盪。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌15元來到2450元，跌幅0.61％；鴻海（2317）上漲0.5元至238元；聯發科（2454）下跌25元至3970元；廣達（2382）上漲2.5元來到379.5元；長榮（2603）上漲0.5元至196.5元。
美股主要指數在前一交易日有漲有跌，道瓊工業指數終場下跌576.76點或1.09％，收在52348.39點；標準普爾500指數下跌21.14點或0.28％，收7482.71點；那斯達克指數上漲51.96點或0.2％，收在25870.65點；費城半導體指數上漲274.45點或2.23％，收12574.97點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|52348.39
|▼576.76
|▼1.09%
|S&P500
|7482.71
|▼21.14
|▼0.28%
|NASDAQ
|25870.65
|▲51.96
|▲0.2%
|費城半導體指數
|12574.97
|▲274.45
|▲2.23%
資料來源：證交所
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