AI旺爆台股！高盛躍升外資券商一哥　台北分公司獲利年增近6成





▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

AI 熱潮帶動台股狂飆，也讓外資券商排名出現大洗牌。高盛集團（Goldman Sachs）今年在台股交易市場急速竄升，從 2025 年初的第 10 名，一舉成為上半年台灣交易量最大的外資券商，超越摩根大通、摩根士丹利等華爾街同業。

《彭博社》報導，高盛今年上半年在台灣主要股票市場的成交金額暴增 237%，達新台幣 12.5 兆元；整體市場成交量也幾乎成長兩倍，來到新台幣 119 兆元。知情人士指出，高盛市占率快速提升，主要受惠於量化基金與高頻交易客戶對 AI 題材的需求大增。

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台股今年在 AI 題材加持下大漲，外資資金持續湧入，台積電作為先進 AI 晶片主要生產商，也帶動整個供應鏈受到全球投資人追捧。報導指出，台灣股市今年已上漲 58%，市值也在短時間內超越英國、加拿大與印度，成為全球第五大股市。

隨著交易量放大，高盛也加碼投資交易系統與基礎設施，以處理更高成交量、提高自動化程度，並降低市場波動時的系統停機風險。知情人士透露，高盛也增加工程師人力，升級交易執行系統，藉此強化競爭力。

除了交易量大增，高盛在台業績也明顯受惠。高盛台北分公司 2025 年稅前獲利達新台幣 34 億元，較前一年成長 59%，接近 6 成。不過，報導也指出，高盛部分跨境業務可能未完全反映在台灣當地實體的財報中。

市場人士指出，雖然部分量化基金資產規模不一定比大型傳統基金更高，但因高頻交易、證券借貸與高端交易產品需求龐大，仍為高盛帶來可觀收益。

AI 題材也讓台灣成為全球投資銀行眼中的熱門市場。花旗高層日前接受《彭博電視》訪問時表示，在 AI 帶動下，台灣與南韓正成為投資銀行業務快速成長的市場，改變過去日本、中國與澳洲主導亞洲投行收入的格局。

知情人士表示，目前高盛各類客戶對台股曝險需求都大幅增加，包括量化基金、基本面多空避險基金與長線投資人。近期外資客戶也特別關注台灣市場規則，包括處置股制度、放空額度等交易限制。

不過，全球投資人仍持續將台灣地緣政治風險納入投資考量。知情人士指出，這些風險已被視為投資各市場時的一部分，並透過既有風險模型與投資組合配置反映在投資決策中。